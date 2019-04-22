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İmamoğlu'nun Maltepe Mitingi'ne kaç kişi katıldı?
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İmamoğlu'nun Maltepe Mitingi'ne kaç kişi katıldı?
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22 Nisan 2019 18:43
İmamoğlu'nun Maltepe Mitingi'ne kaç kişi katıldı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe buluşmasına kaç kişinin katıldığı belli oldu.
SHABER3.COM
.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle Maltepe Miting Alanı'ndaki "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"nda yaklaşık 2 milyon vatandaşın bir araya geldiği belirtildi.
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