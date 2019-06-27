İmamoğlu'nun ikinci göreve gelişindeki ilk icraatı bakın ne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden sonra 18 gün görevde kaldığı sürede odasına astırdığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir köylünün derdini dinlediği fotoğraf, İBB’ye kayyım atanmasının ardından yerinden indirilmişti.





İmamoğlu’nun ekibi, Atatürk portresini İmamoğlu’nun belediyeye hediye ettiğini söyleyerek, portreyi almak istememişti. Ancak, Atatürk portresi makam odasından sökülüp iki görevli tarafından odadan çıkarılmıştı. İmamoğlu’nun açık ara farkla yeniden başkan seçilmesinden sonra sosyal medyada binlerce kişi o fotoğrafın yeniden yerine asılması için çağrıda bulundu. İmamoğlu'nun tekrar mazbatayı alıp, devir teslim töreninin yapılmasının ardından Atütürk portresi yerine döndü.