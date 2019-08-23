İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde fatura komutana kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin hemen ardından mazbatasını almadan yaptığı ve iktidarın tepkisine neden olan Anıtkabir ziyareti sırasında Anıtkabir komutanı olan Albay Cüneyt Rakunt’un, haziran ayı atamalarında görevinden alındığı ve Genelkurmay Karargâhı’nda görevlendirildiği öğrenildi.







Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre İmamoğlu, 31 Mart seçimlerini kazanmasının hemen ardından AKP’den gelen itiraz tartışmaları sürerken 2 Nisan’da Anıtkabir’i ziyaret etmiş, Anıtkabir Özel Defteri’ni de “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanı ile imzalamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise ziyaretin hemen ardından, Anıtkabir avlusunda slogan atılmasını gerekçe göstererek “Törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir” açıklamasını yapmıştı. Ancak bakanlık yetkilileri, İmamoğlu’nun “belediye başkanı” unvanıyla imza atması ile ilgilenmediklerini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Özel Defteri’nin “belediye başkanı” unvanı ile imzalanmasının usule aykırı olduğunu belirterek “Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar” demişti. Haziran 2018’de Anıtkabir Komutanlığı’na atanan Albay Rakunt, 2018 Ağustos YAŞ toplantıları sırasındaki Anıtkabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etmişti. 2019 yılı ağustos ayı YAŞ toplantılarının başında gerçekleşen Anıtkabir ziyaretinde Erdoğan’a Rakunt’un yerine Albay Hakan Osman Sert’in eşlik ettiği görüldü. Albay Hakan Osman Sert’in Anıtkabir Komutanı olarak atandığı öğrenildi.





"Teamüllere aykırı"

Konuyu gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, teamüllere göre Anıtkabir komutanlarının en az 2 yıl süre ile atandıklarını, 2 yıllık sürenin dolmasının ardından ya generalliğe terfi ettiklerini ya da emekli olduklarını söyledi. Çakırözer, “Albay Cüneyt Rakunt neden 1 yılın sonunda teamüllerin dışına çıkılarak görevinden alındı? 31 Mart seçimlerini anayasaya aykırı bir şekilde iptal ettirse de yenilgiden kaçamayan iktidar, bunun faturasını TSK’nın çalışkan, dürüst, başarılı bir komutanına mı çıkarmak istemektedir” diye sordu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın İmamoğlu ziyareti için Anıtkabir personelinin ikaz edildiğini duyurduğunu anımsatan





Çakırözer, “Anlaşılan ikaz ile yetinilmemiş. İstanbul yenilgisinin faturası Anıtkabir komutanına mı çıkarılmak istenmektedir? Eğer böyle ise bu kamu vicdanına sığmaz” dedi. Çakırözer, konuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması için hazırladığı soru önergesi ile Meclis gündemine de taşıdı.