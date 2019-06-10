'İmamoğlu'nu VIP kapısına polis yönlendirmiş'

İmamoğlu VIP tartışmasına dair yaptığı açıklamada, "VIP kapısının önünde ne olup bittiğinden haberdar değildim. Vatandaşlarımızla fotoğraf çekiniyoruz. Trabzon milletvekilimiz benim koluma girip içeri girdik. Bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam çantalarını XR cihazından geçiriyorlar. Ben içeri giriyorum. Sayın vali bize tuzak kurmuştur. Güzel ortamı gölgelemeye çalışmıştır" demişti.







Ataklı yaşananlarla ilgili olarak bugünkü yazısında "İmamoğlu'nu VIP'ye polis yönlendirmiş" başlığıyla bir değerlendirmede bulundu. Ataklı şunları kaydetti:





Ekrem İmamoğlu'na yapılan VİP kumpasının pek çok ayrıntısı ortaya çıktı.

Örneğin İmamoğlu'nun küfür etmediği kamera kayıtları ile belirlendi.

Yine valiye yönelik “it” sözünün de söylenmediği de kanıtlandı.

Ordu'dan arayan bir gazeteci dostum ise “İmamoğlu son ana kadar VİP kapısında olduğunu fark etmedi bile” dedi.

Gazeteci dostumun anlattığına göre yaşanan şu;

“İmamoğlu alana geldiğinde kendisini kalabalık bir grup bekliyor. Konvoyla gelenlerle birlikte kalabalık daha da büyüyor. Havaalanı zaten çok küçük bir yer. Polis İmamoğlu'nun heyetini VİP'ye yöneltiyor. Bu sırada İmamoğlu kalabalıkla birlikte selfiler çektirerek yürüyor. O sırada uçağa nereden gittiğinin farkında bile değil.”

Diğer gezilerden de biliyorum.

Bu tür gezilerinde emniyet zaten güvenlik gerekçesi ile siyasi kişileri hakkı olup olmamasına bakmadan VİP'ye yönlendiriyor.

Bu arada Süleyman Soylu'nun “Koç uçak tahsis etti” sözlerinin de yalan olduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun bindiği Koç'a ait uçağın kiralandığı, aynı şirketten bir süre önce de Binali Yıldırım'ın helikopter kiralayıp bindiği ortaya çıktı.