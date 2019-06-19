Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nu adaylıktan çekmekle tehdit etti /19 Haziran 2019 20:44

İmamoğlu'nu adaylıktan çekmekle tehdit etti

Erdoğan: İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’daki VIP kriziyle ilgili, “Yargının vereceği karar İmamoğlu’nun önünü kesebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, “İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu’nun) önünü kesebilir” diye konuştu.

Kral FM’le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayınlanan “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programında Mehmet Akbay’ın sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

(Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki olay) İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu’nun) önünü kesebilir.
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