Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan YSK hamlesi /30 Mayıs 2019 20:49

İmamoğlu'ndan YSK hamlesi

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde halkla buluştu.İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde halkla buluştu. Coşkulu binlerce yurttaşa konuşan İmamoğlu, ahlaklı siyaset yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, Yunus Emre'nin şu sözlerini referans gösterdi:

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''Maharet güzeli görebilmektir / Sevmenin sırrına erebilmektir / Cihan alem bilsin ki / En büyük ibadet sevebilmektir'' Sevgi dilini kullanmaktan vazgeçmeyeceğini belirten İmamoğlu, ''Ben, bu sevgi dilini kullandıkça, onlar bana sözüm ona, dili kötüye alışmış kötü alan, bana 'sevgi pıtırcığı' diyor. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Evet, sevgi pıtırcığıyım ne olacak? Siz, ne işe yararsınız bilmem ama ben, sevgiyi temsil etmek istiyorum. Sevmek ayıp mı Allah aşkına'' dedi.

Seçim öncesinde ve gününde çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, ''Seçim günü okulda, sandıkta, ilçede, ilde tedbir alacağız. Hatta, o demokrasiyi katleden YSK'da bile tedbir alacağız'' diye konuştu.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, boğaz turunun ardından rotasını Kağıthane'ye çevirdi.Sanayi Mahallesi ve Çeliktepe üzerinden Gültepe'deki halkla buluşmaya yol alan İmamoğlu'na yurttaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.Yüzlerine İmamoğlu maskesi takan gençler, rota boyunca seçim otobüsünün peşinden koştu.

Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Kimi yurttaşlar İmamoğlu'na çiçek verirken, kimileri de otobüsün camlarından seçilmiş İBB Başkanı'nın ellerini tutabilmek için birbirleriyle yarıştı.

'ÜLKENİN HUZURU VE BARIŞI İÇİN DUA EDELİM'

İmamoğlu'nu, Gültepe Ortabayır'da ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce coşkulu yurttaş karşıladı.

İmamoğlu, konuşmasına, ''Ekrem Başkan'' sloganı eşliğinde başladı. İmamoğlu konuşmasını yapacağı sırada işitme engelli yurttaşlardan tercüman talebi geldi. Bunun üzerine bu dili bilen bir yurttaş seçim otobüsünün üzerine alındı.

''Ramazan'ın sonlarına geldik'' diyen İmamoğlu, 'Yarın Kadir Gecesi. Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu ülkenin barışı, huzuru için dua edelim lütfen. Özellikle bugün, Kuzey Irak'ta, terörle mücadele eden tüm askerlerimize buradan minnet duygularımızı sunuyorum. Sağ olsunlar, ayaklarına taş değmesin. Onları, Allah'ım korusun inşallah. İstanbul'un ve ülkemizin mutluluğu için hep birlikte çaba gösteriyoruz. İlk başladığım andan itibaren, 'Bağırma, çağırma kalmayacak. Ben, bu kente sevgi dilini anlatacağım. Siyaset ahlaklı bir şekilde yapılacak. Asla bu yoldan vazgeçmeyeceğim' dedim. dedim. Sizi mahcup etmediğimi düşünüyorum. Ben bu sevgi dilini kullandıkça, onlar bana sözüm ona, dili kötüye alışmış kötü alan, bana ''sevgi pıtırcığı'' diyor. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Evet, sevgi pıtırcığıyım ne olacak? Siz, ne işe yararsınız bilmem ama ben, sevgiyi temsil etmek istiyorum. Sevmek ayıp mı Allah aşkına? Eğer halka sevgiyi verirseniz, o kadar güzel karşılık alırsınız ki, bu inanılmaz bir keyif olur'' diye konuştu.

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