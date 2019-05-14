Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'indirim' cevabı /14 Mayıs 2019 00:08

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'indirim' cevabı

YSK kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın ulaşım ve suda yapmayı vadettiği indirimlere ilişkin, "Her ne kadar İstanbulluya bir zaman kaybettirilse de biz görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. O günlerde bize kaynağı nereden bulacaksınız diye serzenişte bulunanlar, rakibimiz de buna dahil bugün bizi kutlamış oldu. Ona da teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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YSK kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde ikamet eden “Metrobüs Bahattin" lakaplı Bahattin Çağış'ın evine iftara konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, iftar çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZİM TASARLADIĞIMIZ BİR PROJE HAYATA GEÇMİŞ OLUR''

İmamoğlu'na AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın su fiyatları ve öğrenci AKBİL fiyatlarındaki indirim vaadini nasıl değerlendirdiği soruldu. İmamoğlu, “Zaten görevimizin başındayken ilgili kurumlara talimatlarımı yazmıştım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubunun ısrarıyla, Milliyetçi Hareket partisi, İyi parti ve Ak Parti'nin temsilcilerinin katılımıyla meclisten komisyona havale edildi. Sanırım önümüzdeki oturumda hızlıca geri gelir ve kabul olur. Bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş olur. Her ne kadar İstanbulluya bir zaman kaybettirilse de biz görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. O günlerde bize kaynağı nereden bulacaksınız diye serzenişte bulunanlar, rakibimiz de buna dahil bugün bizi kutlamış oldu. Ona da teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"SÜRECİN SIKI TAKİPÇİSİYİZ''

İstanbul halkının ihtiyaçlarının yoğunlaştığından bahseden İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlıklı bütçe planlamasıyla halkının sorunlarını paylaşmalı. Çözüm üretmelidir. Biz onu hayata geçiriyoruz. Her ne kadar biz sürecin başında olmasak da sürecin sıkı takipçisiyiz. 24 Haziranda zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğimizi biliyoruz."
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