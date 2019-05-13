İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

“Seçim neden iptal edildi?” şeklindeki soruya “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt veren Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu’ndan sert yanıt geldi.







“Sahurda konuşmak pek adetim değil” diyerek evinde çektiği videoyu paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:





“Gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime soruyorlar, ‘Seçim niye iptal edildi’ diye, ‘Çaldılar’ diyor. Daha korkuncu ne biliyor musunuz, 3-4 yaşındaki çocuklara ‘çaldılar’ dedirterek kampanya yapıyorlar, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara. Başkanlık ne ki, ben her şeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin! Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun! Ve hepinizi Allah’a havale ediyorum. Şu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah’a havale ediyorum. Başkan olursun, Bakan olursun Meclis Başkanı olursun ama… Neyse. Babamın güzel bir lafı vardır, ‘Doğruluk ve dürüstlük, insanı mutlu eder’, inşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.”