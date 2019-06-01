Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan yandaş medyaya esprili gönderme /01 Haziran 2019 18:16

İmamoğlu'ndan yandaş medyaya esprili gönderme

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu Lise Geçiş Sınavı'na girdi. Okul bahçesinde oğluna sarılan İmamoğlu, "Oğlunu dövdü olsun biraz" dedi.

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Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu Lise Geçiş Sınavı'na girdi. Okul bahçesinde oğluna sarılan İmamoğlu, "Oğlunu dövdü olsun biraz" dedi. İmamoğlu bu sözü ile hükümete yakınlığı ile bilinen medya organlarında “CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa tokat attı" haberlerine gönderme yaptı.

Ne olmuştu?

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik iptal kararı sonrası mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile tartışma yaşamıştı.

Bir esnaf naklen yayında bir soruya verdiği yanıtın kesilmiş halini kastederek İmamoğlu’na ‘terör destekçisi’ imasında bulunmuştu. İmamoğlu, “Bu ülkeyi başkalarıyla yönetmen için mi biz bu eli tuttuk” diyen esnafa söz konusu videonun orijinalini izletmek istedi ancak esnaf izlemeyi reddetmiş; bunun üzerine tartışma şiddetlenirken İmamoğlu’nun esnafa yönelik teması hükümete yakınlığı ile bilinen medya organlarında “CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa tokat ve hakaret!” başlığıyla servis edilmişti.
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