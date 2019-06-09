İmamoğlu'ndan videolu mesaj: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da İstanbul'daki seçmeni sandığa çağırarak "Haksızlığın adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabını soracağız benim hiç kuşkum yok 23 Haziran'da hak yerini bulacak her şey çok güzel olacak." dedi.







Yüksek Seçim Kurulu tarafından (YSK) mazbatası iptal edilen ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan "İstanbul'da kurdukları israf düzeni devam etsin isteyenler hak, hukuk tanımadılar; milletin iradesini yok saydılar. 23 Haziran'da hak yerini bulacak #HerŞeyÇokGüzelOlacakbir" sözleriyle yeni bir video paylaştı.





Paylaşılan videoda ilk olarak bir sokak röportajında İstanbulluların 31 Mart seçimlerine ilişkin 'hakkımızı gasp ettiler' dedikleri görülüyor. Videonun sonunda ise konuşan İmamoğlu 23 Haziran'da İstanbulluları sandığa çağırarak "Haksızlığın adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabını soracağız benim hiç kuşkum yok 23 Haziran'da hak yerini bulacak her şey çok güzel olacak." diyor.





İmamoğlu'nun konuşması şöyle:





"Kıymetli hemşehrilerim İstanbul'da kurdukları israf düzeni devam etsin isteyenler hak hukuk tanımadılar milletin iradesini yok saydılar vicdanları yaralayan bu büyük adaletsizliği 23 Haziran günü bayram yerine gider gibi neşe içerisinde sandıklara giderek hep birlikte düzelteceğiz. Haksızlığın adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabını soracağız benim hiç kuşkum yok 23 Haziran'da hak yerini bulacak her şey çok güzel olacak."