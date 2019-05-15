Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan vatandaşa kritik uyarı /15 Mayıs 2019 22:09

İmamoğlu'ndan vatandaşa kritik uyarı

İBB Meclisi’nde vaatleri bir bir kabul edilen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Öğrencilere ulaşımda indirim ve bayramlarda ücretsiz ulaşım için açıklama yapan İmamoğlu, su indiriminin de kabul edilmesinin ardından, "İstanbullulara hayırlı olsun. İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın" ifadesini kullandı.

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İstanbul’daki yerel seçimde Belediye Başkanı olan ancak YSK’nin tartışmalı kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde verdiği sözlerin bazılarının İBB Meclisi’nden geçmesinin ardından açıklama yaptı. Sosyal medyada ’18 günlük icraatımızdır’ başlığıyla yaptığı paylaşımda İmamoğlu, “Öğrencilerin aylık abonman ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indi. 19 Mayıs Bayramı’nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Ramazan Bayramı’nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Hayırlı olsun, suda vaadettiğimiz %40 indirimin de takipçisiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

SU İNDİRİMİ İÇİN DE MESAJ YAYIMLADI

Toplu ulaşım indiriminin ardından İSKİ’deki su indiriminin de kabul edilmesinin ardından İmamoğlu, “Güzel şeyler olmaya devam edecek. Seçim öncesinde vadettiğimiz ve 18 günlük icraatımız sırasında İSKİ Genel Kurulu'na önerdiğimiz su indirimi de İBB Meclisi'nden geçti. İstanbullulara hayırlı olsun. İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın” şeklinde bir paylaşımda bulunudu.
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