İmamoğlu'ndan tartışmalı atama yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSBAK Genel Müdürlüğü’ne getirilen Bahaddin Yetkin’i ‘liyakati’ nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. İmamoğlu atama eleştirilerine ilişkin, “Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik. Atamalar da bu yönde yapıldı” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, bugün önce İstanbul Valiliği’nde Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, kaymakamlar, belediye başkanları ve çalışanlarla bayramlaştı. İBB Başkanı bayramlaşma sırasında İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin (İSBAK) başına sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Bahaddin Yetkin’in atanmasını da değerlendirdi. İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlardan hareketle tercihler yapıldı, bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı. Devam etme kararı verdiğimiz bir kısım arkadaşlarımızla devam ediyoruz.” 8 iştirak şirketinde henüz atama yapılmadığını da hatırlatan İmamoğlu, “Çalışmalarımız sürüyor. Bu bir insan kaynağını değerlendirme metodu. Baktığımız tek pencere liyakat, başarı, beceri her zaman söylüyorum. Tespit ettiğimiz arkadaşlarımız kadar başarılı yüzlerce binlerce insan da olabilir. İnşallah her birisi başarılı olur, baktığımız pencere bu” diye konuştu.





Ataması yapılmayan 8 iştirak şirketi için bugün bile görüşmelere devam ettiklerini dile getiren İmamoğlu, “Ağustos sonu iştiraklerle ilgili hiçbir sorunumuzun kalmayacağını umut ediyoruz” dedi. Bahattin Yetkin’in atanma kararının ardından sosyal medyada Ayasofya Müzesi’nin cami olarak ibadete açılması için yapılan sosyal medya kampanyasına destek verdiği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’e hakaretler içeren videoları beğendiği, İstanbul’daki 8 Mart Kadınlar Günü kutlamalarına katılan kadınların ezanın ıslıklandığı iddia eden videoları paylaştığı ortaya çıkmıştı.





‘KAVAKÇI’YI MÜFETTİŞLER İNCELİYOR’





AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı’nın İBB’den aldığı bursla Amerika’da doktora yapmasıyla ilgili “ya milletvekilliğinden istifa etsin ya da borcunu ödesin” tartışmalarının hatırlatılması üzerine de Ekrem İmamoğlu, “Bu şekilde burslandırılmış kişilerin bir dayanağı olmalı. Kuruma bir becerisini sunma ile ilgili bir hedef koymalı. Siyasal iletişim bulunduğu kurumla çok ilişkili bir hedef değil. Bu birincisi, etik tarafı. Diğer tarafı ise bu kuruma borcu var. Buna da hukukçu arkadaşlarım bakıyorlar. İdari müfettişler bakıyorlar. Varsa ortada bir terslik kendisine tebliğler yapılacak. Ama onun ötesinde bu tarz uygulamalar var mıdır; mümkün, bakıyoruz inceliyoruz. Bize gelen ihbarları inceliyor, tarama da yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. 85 bine yakın çalışanı olan, 28 iştiraki olan bu sadece belediye üzerinden de yönetilmiyor. Bahsettiğiniz konu bir iştirak üzerinden yapılmış bir işlem. İştiraklere yöneticilerimizi daha yeni atadık. Tümüyle bir teftişe ihtiyacı var kurumun” değerlendirmesini yaptı.





BAYRAMDA İSTANBUL’U DOLAŞACAK





“Bayramda tebdili kıyafet denetim denetim yapacak mısınız? Sürpriz bayramlaşmalar olacak mı?” sorusuna ise İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Kendimi gizlemeyeceğim. Ama bu bir fikir, böyle bir şey yapmalı mıyız diye bakacağız. Başarabilir miyim emin değilim. Biraz kıyafetim değişecek onu söyleyeyim. Biraz daha spor kıyafetle, bolca yürümeli biçimde İstanbul’u dolaşmak istiyorum. Bazı alanlarda trafik yokken, insanlar tatildeyken gözlemler yapmak istiyorum. Bir çok yer var kayda aldığımız. Ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Ama yoğun 4 günlük bir program var. Zira 3. gün UEFA heyetine bir yemeğimiz var. 4. günü İngiltere’nin iki takımını Süper Kupa’da ağırlıyoruz. O maçı izleyeceğim. Bunun gibi başka planlarım var, vazife anlamında da başka programlarımız var. Tümüyle buradayım, Darülaceze’de bayramlaşma da var. Onun dışında başka ziyaretlerim de var, rastgele birilerinin kahvelerini de içerim elbet.”