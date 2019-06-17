Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Sayıştay raporu açıklaması /17 Haziran 2019 20:13

İmamoğlu'ndan Sayıştay raporu açıklaması

Erkem İmamoğlu'nun rakibi ile çıktığı canlı yayında gündeme getirdiği Sayıştay raporlarının sahte olduğu iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

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YSK'nın kararı ile mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, dün akşam AKP'li rakibi Binali Yıldırım ile canlı yayında bir araya geldi.

İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan yolsuzluklara ilişkin Sayıştay'ın raporlarını gündeme getirirken, programın ardından raporların sahte olduğu iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Bazı basın organlarında çıkan sahte iddiası tamamen saçmadır. Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Belirtilen konular Sayıştay’ın seçim sürecinin başlamasının hemen öncesinde, Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2017 yılına ait İBB, İSKİ ve İETT Denetim Raporlarına dayanmaktadır. Bazı basın organlarında çıkan sahte iddiası tamamen saçmadır. Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır. Raporda kamu zararına ve usulsüz işlemlere ilişkin; taşınmaz kayıtlarının tutulmaması, ihale kanununa aykırı işlem yapılması, belediyenin yapması gereken tahsilatları yapmaması, İSKİ’nin bankalardan lüks araç temin etmesigibi birçok husus bulunmaktadır." 


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