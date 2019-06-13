Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan ortak yayının geliri için bağış önerisi /13 Haziran 2019 23:54

İmamoğlu'ndan ortak yayının geliri için bağış önerisi

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü AKP'nin adayı Binali Yıldırım'la çıkacağı ortak yayının reklam gelirlerinin yardım kuruluşlarına bağışlanmasını önerdi.

SHABER3.COM

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü AKP'nin adayı Binali Yıldırım'la çıkacağı ortak yayının reklam gelirlerinin yardım kuruluşlarına bağışlanmasını önerdi.

16 Haziran'da gerçekleşecek programda 10 dakika reklam olacağını belirten İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, TV kanallarının onayıyla reklam gelirlerinin sosyal fayda amaçlı faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerine bağışlanmasını önerdi.



LÖSEV kurucusu Dr. Üstün Ezer de kendi hesabından yayının reklam gelirlerinin, LÖSEV'e bağışlanması konusunda İmamoğlu ve Yıldırım'a çağrıda bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan ortak yayının geliri için bağış önerisi Sonraki Haber >>

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

ATM bir anda para saçmaya başladı

ATM bir anda para saçmaya başladı

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

DUA: 743 Bebek ve Anneleri hapiste, Kurtar Allah'ım sizi,

İnşaat bir anda çöktü

İnşaat bir anda çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:42:52