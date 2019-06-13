İmamoğlu'ndan ortak yayının geliri için bağış önerisi

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü AKP'nin adayı Binali Yıldırım'la çıkacağı ortak yayının reklam gelirlerinin yardım kuruluşlarına bağışlanmasını önerdi.





16 Haziran'da gerçekleşecek programda 10 dakika reklam olacağını belirten İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, TV kanallarının onayıyla reklam gelirlerinin sosyal fayda amaçlı faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerine bağışlanmasını önerdi.













LÖSEV kurucusu Dr. Üstün Ezer de kendi hesabından yayının reklam gelirlerinin, LÖSEV'e bağışlanması konusunda İmamoğlu ve Yıldırım'a çağrıda bulunmuştu.