İmamoğlu'ndan 'mülteci masası' açıklaması geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki makam odasında sırasıyla Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’yı ağırladı.





‘YAŞANAN BİR İNSANLIK SORUNUDUR’





İmamoğlu, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüşmesinin ardından Arap basınının sorularını da yanıtladı. “Filistinli mülteciler için özel açıklamanız var mı” sorusu üzerine Türkiye’nin mülteci konusunda ciddi bir sınav verdiğini belirten İmamoğlu, “Sayın büyükelçi, bize, özellikle Suriye üzerinden gelen, oraya da mülteci olarak gitmiş ve yine mülteci olarak Türkiye’ye gelmiş Filistinli dostlarımızdan ve sorunlarından bahsetti. Ben de kendilerine, ailelerinin tüm sorunları ile ilgili derhal ilgileneceğimizi ve bu konuda hazır olduğumuzu belirttim. Bize bilgi vermeleri halinde, kendi ellerindeki envanteri paylaşmaları halinde mutlaka Filistinli dostlarımızın yanında olacağımızı, diğer mülteciler gibi takip edeceğimizi belirttim. Neticede yaşanan bir insanlık sorunudur. İnşallah barış dolu bir Ortadoğu’yu hep birlikte yaşarız” diye konuştu.

‘SÜRECİN BAŞLAMASI YIL SONUNU BULACAKTIR’





İmamoğlu, “Seçimden önce bir mülteci masası kuracağınızı söylemiştiniz. Bir gelişme var mı” sorusuna ise, “Şu anda bir mülteci masası kuruluyor. Zaten bir mülteci bölümü var ama biz bunu genişleteceğiz. Envanteriyle, yardımlarıyla çok ciddi anlamda yanında duracağımız söyledik. En başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere. Hem toplumsal sorunları ile ilgilenen hem de geleceğe dair problemleriyle ilgili ulusal ve uluslararası politika üreten bir mülteci masası. Tabii çok aktif ve dinamik bir mülteci masası. Hızlı bir şekilde bu sürecin başlaması tahmin ediyoruz bu yıl sonunu bulacaktır” yanıtını verdi.