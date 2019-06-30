İmamoğlu'ndan makam araçları için çay şekeri benzetmesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminde önce gündem olan belediyenin makam araçlarıyla ilgili konuştu. İmamoğlu, ''Makam araçlarını bir araya toplayıp sergileyecek misiniz'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız. Çaya şeker atmayı öyle bırakmıştım. Yıllar önce günde 20 çay içiyordum. Biri, '20 tane şeker biriktiriyorsun bir tabağa. Bir tabakta görünce ne kadar kötü' demişti. O gün şekeri bırakmıştım. Araçları bir araya toplayacağız. Belki de bizim canımızı sıkacak, moralimizi bozacak. Kullananlar bile, 'Yok ben kullanmadım, evime otobüsle gidiyorum' diyecek. Dolayısıyla o görüntüyü görmem lazım''





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 93 yıldır düzenlenen Gazi Koşusu'nu izledi. İmamoğlu, 1927 yılından bu yana koşulan yarışı, 19 yıl sonra izleyen ilk İBB Başkanı oldu. İmamoğlu'ndan önce koşuyu izleyen son İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna olmuştu. 2000'de düzenlenen koşuyu izleyen Gürtuna, yarışı kazanan ''Talaria'' isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını vermişti. Sonraki dönemlerde İBB başkanlığı yapan Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal, Gazi Koşusu'nu izlemeye gelmemişti.





Gazi Koşusu'nu yaklaşık 25 bin kişi izledi. Tarihi koşu spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok tanınmış ismi bir araya getirdi. İmamoğlu, hipodroma eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldi. İmamoğlu çiftini, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı karşıladı. Yarış severler ve tarihi koşuya tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, İmamoğlu'nu çiftine yoğun ilgi gösterip, sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu'nun tribüne geldiğini gören tribünler hareketlendi. Seyirciler, ''Ekrem Başkan'' ve ''Her şey çok güzel olacak'' tezahüratlarında bulundu.





Gazi Koşusu'nu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı, Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ''The Last Romance'' isimli kısrak kazandı. Gazi Koşusu'nu üst üste 5'nci kez kazanan jokey Ahmet Kılıç, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nıun elinden aldı.













''Halkımızla coşkuyu paylaşmak önemli''







İmamoğlu, gazetecilerin sorularını tribün çıkışına yakın noktada yanıtladı. İmamoğlu, ''Nasıl bir koşu oldu'' sorusuna, ''Tarihi bir koşu. TJK Başkanımız çok güzel bir organizasyon yaptı. Muazzam da bir katılım. Atamızla başlayan, belki de Türkiye'nin en kıymetli koşusu. Burada bulunmaktan büyük onur duydum. İstanbul'un tarihi anlarının yaşatıldığı bir yer Veliefendi. Biz, kulübümüzün birçok koşusuna eşlik edeceğiz. İstanbul'un hangi noktasında hangi coşku varsa, onu bütünleştirip bir arada olmak da bizim vazifemiz'' yanıtını verdi. İmamoğlu, ''19 yıl sonra İBB Başkanı olarak buradasınız. Ödül yerine plaket verdiniz ama bundan sonra da görecek miyiz sizi Gazi Koşusu'nda'' sorusunu da ''Plaket, ödül vermek işin detayı. Önemli kısmı burada halkımızla olmak, coşkuyu paylaşmak, kol kola olmak hem İstanbullu kimliğini güçlendiriyor hem de vatandaşlarımızın birbirleriyle olan bağlarını güçlendiriyor'' şeklinde yanıtladı.





''İhtiyaç konusu gözden geçirilecek''





İmamoğlu'na sorulan son soru ise, ''Seçim döneminde kullandığınız araçla buraya geldiniz. Onu kullanmaya devam ediyorsunuz. Makam araçlarıyla ilgili israf konusuna dikkat çekmiştiniz. Makam araçlarıyla ilgili nasıl bir süreç işleyecek'' oldu. İmamoğlu, bu soruya da şöyle yanıtladı: ''Arkadaşlarım bir araştırma yapıyor. Tümüyle gözden geçirilecek. İhtiyaç konusu gözden geçirilecek. Bu anlamda belediyenin lojistiği, belediyenin ulaşım stratejisi oluştuktan sonra elbette birtakım tasarruflara gideceğiz. Yaklaşık 7 yıldır bu arabama biniyorum. Gayet de memnunum. Elbette belediyenin aracı varsa da ona da bineriz ama böyle devam edeceğiz. Bir de benim alışılmış uğurum gibi. Ama müthiş bir tasarrufa ihtiyaç var. İstanbul'un, tümüyle ekonomik olarak tasarrufa ihtiyacı var. Bu, Türkiye'nin her kurumuna bence örnek olmalı. Milletimizin bu sıkıntılı günlerinde her yönüyle tasarruf yaparak ekonomiye katkı sunmalıyız. Bu da seferberliğin parçası olacak. Sizi de bilgilendireceğiz. (Araçları bir araya toplayacak mısınız?) Tabii. Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız. Çaya şeker atmayı öyle bırakmıştım. Yıllar önce günde 20 çay içiyordum. Biri, '20 tane şeker biriktiriyorsun bir tabağa. Bir tabakta görünce ne kadar kötü' demişti. O gün şekeri bırakmıştım. Araçları bir araya toplayacağız. Belki de bizim canımızı sıkacak, moralimizi bozacak. Kullananlar bile, 'Yok ben kullanmadım, evime otobüsle gidiyorum' diyecek. Dolayısıyla o görüntüyü görmem lazım'' dedi.