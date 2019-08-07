Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Kavakçı'ya: Belediye ABD'de niye 5 yıl burslu okutmuş, anlamlı değil... /07 Ağustos 2019 13:40

İmamoğlu'ndan Kavakçı'ya: Belediye ABD'de niye 5 yıl burslu okutmuş, anlamlı değil...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın İBB iştiraki Metro AŞ'den maaş aldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Haberler.com'dan Mesut Şahin'in haberine göre, İmamoğlu, "Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesinin anlamlı bulmadığını söyledi. 

Kavakçı iddiaları yalanladı 

İddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kan, Sözde habercilik yapan Cumhuriyet gazetesi yine şaşırtmadı. Yalan habere "iddia" demiş, üzerinden algı üretiyor. Milletvekilliği öncesi çalıştığım şirket Metro AŞ doktora bursu sonrası mecburi hizmetimi milletvekilliği sonrası tamamlamam için 2015'te sözleşmemi askıya aldı.Milletvekili seçildikten sonra Metro AŞ’den maaş aldığım iftira ve yalandır. Haberi yapan ve yayınlayanlar anlaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaş(ama)mışlar. +902125688901’den Metro AŞ’ye +90(212)4551300’den İBB’ye ulaşabilirler" dedi. 

Konuyla ilgili anlamsız ve yanıltıcı açıklamalar yapıldığını savunan Kan, "Keşke birisi konuyla ilgili eksik açıklama yapanlara 1994’te İBB'de çalışan ilk mühendis ekibinde olduğumu ve 2006'da İBB AB Müdürlüğü'nde çalışmış olduğumu söyleseler de mahcup olmasalar" dedi. 

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