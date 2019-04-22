İmamoğlu'ndan ilk toplantıda indirim müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.







Toplantıda konuşan İmamoğlu, Kılıçdarğlu'nun Ankara'da uğradığı linç girişimine tepki göstererek, "39 belediye başkanına saygı göstereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 39 belediye başkanımız bizim başkanımızdır" şeklinde konuştu.





İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:





"Şehitlerimize rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk belediye meclis toplantısını gerçekleştiriyor. İmamoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:Özellikle hafta sonu terör örgütünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Ortak mücadele yapmalıyız. Sorumlular bulunmalı. Bu saldırı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına yapılmış bir saldırı değil. Cumhuriyetin değerlerine yapılmış saldırıdır.39 belediye başkanına saygı göstereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 39 belediye başkanımız bizim başkanımızdır. Adil olmak çok önemli. Sizleri bu duyguyla selamlarken her birimizin bu duyguya ortak bir şekilde baktığımızı hissedebiliyorum.Meclisimiz ve sekizinci dönem hayırlı ve uğurlu olsun. Hepimize başarılar diliyorum."





İNDİRİM MÜJDESİ





İmamoğlu burada yaptığı açıklamada İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su konusu ile ilgili konuştu.





"İstanbullu ne zaman indirimli ulaşım ve su ile buluşacak" sorusuna İmamoğlu, “Bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vadettiğimiz, İstanbul'daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz. Bugün öğleden sonrada canlı bir şekilde Meclisimizi, izleyebilir vatandaşlarımız. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun. Herkes her şeyi dinlesin. Burada niyet nedir anlaşılsın. Yeni bir dönem, şeffaflığın önde olduğu, siyasi kavramların, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacağız" dedi.