Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İBB'de kritik atamalar /02 Temmuz 2019 20:08

İmamoğlu'ndan İBB'de kritik atamalar

Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından üst düzey yönetimde yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor. İBB'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de sosyolog Yavuz Saltık getirildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından üst düzey yönetimde yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor. İBB'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de sosyolog Yavuz Saltık getirildi.

İmamoğlu tarafından İBB'ye 2 kritik atama daha Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından üst düzey yönetimde yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor. İBB'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de sosyolog Yavuz Saltık getirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından üst düzey yönetimde yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor. İBB'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de sosyolog Yavuz Saltık getirildi.



Sözcü'de yer alan habere göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, göreve gelmesiyle birlikte yönetim kadrosunda değişim başladı. Bakırköy Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Nurcan Alan, İBB'nin yeni İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı oldu. Daha önce bu görevde Ferrah Şarman bulunuyordu. Özel Kalem Müdürlüğü'ne de Yavuz Saltık getirildi.

Peş peşe istifa etmişlerdi

Ekrem İmamoğlu'nun ilk mesai günü olan 28 Haziran'da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. Metro İstanbul A.Ş Genel Müdürü Kasım Kutlu ile "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak kabul etmiyorum" diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu da görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İmamoğlu, Yavuz Erkut'un İBB Genel Sekreteri olarak atanacağını açıklamıştı

İmamoğlu bu istifaların ardından İBB Genel Sekreterliği'ne vekaleten 2014 yılından beri Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Çakılcıoğlu'nu atamıştı. İmamoğlu Yavuz Erkut ve Murat Ongun'u da başkan danışmanı olarak görevlendirmişti. İmamoğlu, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada eski TÜPRAŞ Genel Müdürü olan Yavuz Erkut'un asaleten İBB Genel Sekreteri olarak atanacağını, bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürlerin devam ettiğini açıkladı.
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