İmamoğlu'ndan Fatih Portakal'a 'hakaret' cevabı

YSK kararı ile iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini iddia eden Fatih Portakal'a "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum" şeklinde cevap verdi.





CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili, "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum" sözlerine cevap verdi.





"Kentsel Gelişim Çözümleri" başlıklı basın toplantısının soru-cevap kısmına geçildiğinde Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu. "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum." diyen Fatih Portakal'ın sözlerine İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.