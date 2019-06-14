İmamoğlu'ndan 23 Haziran çağrısı: Eşinizi, dostunuzu kontrol edin

CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran seçimiyle ilgili çağrı yaparak, "23 Haziran'a az kaldı. Bana ve İstanbul'un geleceğine yardımcı olacaksınız. İstanbul'un bütün insanları olarak Türkiye'nin demokrasi sürecine yardımcı olacaksınız. Eşinizi, dostunuzu kontrol edin, bayramdan, tatilden dönmüşler mi? Selam alıp, vererek demokrasi mücadelesine komşularınızı davet edeceksiniz. Sandıktan YSK'ya kadar görev alacağız'' dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'ın mahallelerinde seçim turu atarak halkla selamlaştıktan sonra ilçe meydanında miting yaptı. Vatandaşlar, yol boyu İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu'nun yolunu kesenler arasında gelinliği ve damatlığıyla evlilik cüzdanlarını yeni almış bir çift de vardı. Fatma Ayça Togan ve Erdal Akboru isimli çifti otobüse alan İmamoğlu, yeni evli çiftle, ellerindeki evlilik defteriyle birlikte fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, 'Adettendir'' diyerek çifte takı takmayı da ihmal etmedi. Meydanı dolduran, sokaklara taşan coşkulu kalabalık İmamoğlu'nu, ''Ekrem Başkan'' ve ''Hak, hukuk, adalet'' tezahüratlarıyla karşıladı. İmamoğlu, Bağcılar'daki konuşmasında özetle şunları söyledi:





''Bağcılar bana şans''







''Bağcılar'ı kendime şans olarak görüyorum. Çünkü bu uzun kampanya sürecine Bağcılar'da başladım. 31 Mart öncesi ilk ziyaretimi Bağcılar'a yaptım. Bağcılar bana uğurlu geldi. Bağcılar'la beraber kazandım. Siz, bu kardeşinizi, arkadaşınızı Bağcılar dostu olarak bileceksiniz. Ben, Bağcılar'ın bütün gençlerinin hayatları boyu 'Ekrem Abileri' olamaya geliyorum. Bağcılar'ın çocuklarını hayata yetiştirmeye, iyi eğitim almaları, iyi bir çevrede yaşamaları için, o çocuklara yardımcı olmaya geliyorum. Bağcılar'da başta annelerin rahatlığı için, onlara iyi birer çocuk yetiştirme ortamları oluşturmak için kreşsiz mahalle bırakmayacağım. Bağcılar'daki çocuğumu Bakırköy'le, Kadıköy'le eşitlediğim gün, bütün imkanları buradaki çocuklarıma fırsat olarak tanıdığım gün, onları mutlu ettiğim gün başarılı bir belediye başkanı olacağım.''





''İmamoğlu söz verirse yapar kardeşim''





''Çocuklar, gençler ve kadınlar için hayatı kolaylaştıracağım dedim. Gençlerle ilgili ilk adımı 18 günde attım. Öğrenci akbilinizi 85 TL'den 40 TL'ye indirdim. Hanelerin su faturalarına yüzde 40 indirim yaptım. Hayatınızı kolaylaştırma çabalarımız daha yeni başladı. Bu söylediğim taahhütleri 31 Mart'tan önce söylediğimde benim için, 'Hesap kitap bilmiyorsun. Kimin parasını kime dağıtıyorsun' dediler, sonra da bu projelerimize ortak oldular. Size seçimden önce söylediğim gibi, İmamoğlu söz verirse yapar kardeşim. Şu anda, Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük sorunu ekonomi. Şu anda birçok gencimiz var burada. Burada çok işsiz kardeşim var. İşsizlik hepimizin boynunu büküyor. İşsizliğe çare olacağız. İşsizliğe, İstanbul'dan çözüm başlatacağız. 200 bin insanımıza İstanbul'da iş sözü verdim. Bizim iş bulmamızın şu özelliği var: Biz, partili partisiz, bakmayız. Yeğenim, kardeşim, damadım, kızım, bakmayız. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin eğitimine ve liyakatine bakarız. Ben, İstanbul halkını eşitlemeye geldim.''





''İnsana hizmet edeceğim''





''Bağcılar'da şahsıma yüzde 40'a yakın oy verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ancak benim Bağcılar'dan çok daha fazla oy isteğim var. Sizlerin oyu bizim için çok önemli. Bu bir yerel seçim ama aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi. Siyasi parti aranmaksızın hep beraber bu mücadeleye destek olmalıyız. Biz ne dedik? Bne, 'İstanbul İttifakı'nın adayıyım' dedim. Bunun içinde herkes var. Sadece CHP ve İYİ Parti yok. Ben, geçmişte AK Parti'ye oy vermiş hemşehrimden da HDP'li hemşehrimden de MHP'li, Saadet Partili, Demokrat Partili, Adalet Partili, DSP'li… Her seçmenden oy bekliyorum. Çünkü ben, insana hizmet edeceğim. Ben, mutfağınızdaki yangını söndürmeye geliyorum. Sosyal yardımları tam 5 katına çıkarttık.''

''Onların derdi bir avuç insan…''





''Onların derdi bir avuç insan, benim derdim 16 milyon insan. Onların derdi eş, dost, akraba, benim derdim 16 milyon İstanbulllu. Onların derdi, kendi şirketleri gibi belediyeyi yönetmek, benim derdim 16 milyon İstanbulluyla belediyeyi yönetmek. Onların derdi, kazandıkları 25 belediye, benim derdim ise hepsi. 39 belediye de benim. Bu şehirde yaşayan herkes benim. Bağcılar'da bir belediye başkanı karkadaşımız yoluna devam ediyor. Bu kardeşiniz, onunla da çalışacak. Biz, milletin iradesine saygı duyuyoruz. Ama onlar İstanbul halkına inat, 'Verme de vermem' diyor. Ya kimin malını kime vermiyorsun?''





''Eşinizi, dostunuzu kontrol edin: Dönmüşler mi?''





''Demokrasiye yapılan bu haksızlığı, milletin iradesinin gasp edilişini hep beraber düzelteceğiz. 23 Haziran'a az kaldı. Bana ve İstanbul'un geleceğine yardımcı olacaksınız. İstanbul'un bütün insanları olarak Türkiye'nin demokrasi sürecine yardımcı olacaksınız. Eşinizi, dostunuzu kontrol edin, bayramdan, tatilden dönmüşler mi? Selam alıp, vererek demokrasi mücadelesine komşularınızı davet edeceksiniz. Sandıktan YSK'ya kadar görev alacağız. Bağcılar, yüzde 40'tan fazlasını istiyorum. 23 Haziran itibariyle çılgınlar gibi çalışacağım. 18 günde yaptıklarımı gördünüz. 1800 günde yapacağımız hizmetlerle bunları çıldırtacağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. İstanbul'daki herkesi barıştıracağız, komşuluk bağlarını güçlendireceğiz. Benden tanıdığınız, tanımadığınız herkese selam söyleyin. Onlara şu mesajı iletin: Her şey çok güzel olacak.''