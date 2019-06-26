İmamoğlu'na karşı bildiri okuyan İBB personelleri ne olacak

İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden İBB çalışanları hakkında konuştu.





Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın, seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personele ilişkin sorusuna İmamoğlu şöyle cevap verdi:





"Benim hiçkimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışanları Saraçhane'deki merkez bina önünde Ekrem İmamoğlu’na karşı eylem yapmak için bir araya gelmişti.





İBB’nin basın bürosundan eylem “İBB çalışanları çağrıda bulunacak” başlığıyla duyurulmiştu. Duyuruda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek” denildi. Canlı yayınlanan eylemde çalışanlar adına açıklamayı İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz yaptı. Kazanasmaz “İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.