İmamoğlu'na 100 bin TL bağışlayan ünlü belli oldu

Odatv'nin aktardığı habere göre 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi için partiler Hazine’den yardım almayacak. CHP, bunun için Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.







Parti yetkilileri kampanyaya gösterilen ilgiden son derece memnun. Hem Türkiye’den, hem de gurbetçilerden yüklü miktarda bağış geldiği belirtiliyor.





Kampanyaya 1 TL yatıran da var, üst sınır olan 54 bin 566 lira da. CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, birkaç günlük süreç içinde kendilerini şaşırtan ve duygulandıran yüzlerce bağışçıyla karşılaştıklarını, bazı ilçelerde bankaların önünde kuyruklar oluştuğunu söyledi.





The Independentturkish’ten Saime Toktaş’ın haberine göre en şaşırtıcı örneklerden biri ise, çok ünlü bir sanatçının kampanyaya daha ilk gününde 100 bin TL bağışlamasıydı.













Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca, 100 bin TL’lik bağışı gören parti yönetimi o ünlü sanatçı ile irtibata geçmiş ve bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceği anlatılmış.





Bektaş, “O ünlü sanatçımıza, 100 bin TL’yi iade ettik. 54 bin 566 lirayı tekrar yatırdı, geri kalanı ise annesi adına bağışladı” dedi.





Bektaş buna benzer çok sayıda örnek olduğunu söyledi.





Tarafsız Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre ise bu bağışçı ünlü sanatçı Murat Boz. Boz, daha önce Darüşşafaka ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi kurumlara yaptığı yardımla biliniyor.





Boz, daha önce de Erdoğan'a destek kampanyasına katılmıştı.