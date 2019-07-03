İmamoğlu yeni Taksim projesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un önceliği olarak gösterdiği Taksim Meydanı'na ilişkin, "Taksim'i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz" ifadesini kullandı. İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasının 'mimari açıdan çok önemli bir eser' olduğunu söylerken, "Bu binaya çok nitelikli bir kütüphane yapacağız" dedi.





Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in kazadan önce Beylikdüzü'ndeki yaşam vadisini gördükten sonra 'Ekrem amca keşke İBB Başkanı olsa' sözünün hatırlatılması üzerine, "Bunu söylediğini o zaman bana söylemişti annesi. Talihsiz bir kaza. Hak, hukuk adalet diyoruz ya adalet duygusunun yerine gelmediği zaman neyi tartışsanız boş" açıklamasını yaptı.





İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





"Herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz Taksim'i. Elbette ki mevcut imkanlarla. Gençlerin, kadınların, çocukların fikirlerini kullanacağız.





"İstanbul'un önceliği simgesel bir anlamda Taksim Meydanı. Beşiktaş Meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri. Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.





"Meydanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu.





"Taksim'i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz. Ben yaptım oldu zihniyeti bizde yok. Yarışma usulü ile Taksim'e yeni bir projesi yaptıracağız. Ayrıca demokratik katılım ile bu projeleri halka soracağız.





"Bugün sizi davet ettik, teşekkür ediyorum yayını buradan yaptığımız için. Biz belediyenin binalarının halka açılmasını istiyoruz. Saraçhane'deki bu yapı mimari açıdan da çok önemli bir eser. Bu binaya çok nitelikli bir kütüphane yapacağız. Ayrıca gönüllülerden kuracağımız İstanbul Kurulları bu binada çalışacak. Belediye başkanı halkın arasında olacak.





"Türkiye'nin en nitelikli kütüphanesini yapacağız"





"Özellikle arka bina kısmında Türkiye'nin en nitelikli, en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurt içi, yurt dışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak.





Sevgi dilini birinci sıra yakalayan kitle çocuklar. Çocuğun sevgisini kazanmadan hiçbir siyasi o toplumda başarılı olamaz. Gençlerin şikayetini her gün dinliyorum. Özellikle 31 Mart'tan sonra... Hayallerimi artık bu şehirde kuruyorum diyen binlerce gençle karşılaşıyorum. Bu benim çalışma şevkimi artırıyor.





"Bir araştırma gençlerin yüzde 65'in oy verdiğini açıklamış bir araştırma şirketi. Sevgiyi yakalayınca oy oranları inanıyorum yüzde 80 olacak."





Çorlu tren faciası davası





Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in kazadan önce Beylikdüzü'ndeki yaşam vadisini gördükten sonra 'Ekrem amca keşke İBB Başkanı olsa' sözünün hatırlatılması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:





"İlginç bir şey oldu bunu annesi anlattı herhalde Mısra hanım. Bu söylemi bizzat Mısra hanım bana anlatmıştı. Bunu söylediğini o zaman bana söylemişti annesi. Talihsiz bir kaza. Hak, hukuk adalet diyoruz ya adalet duygusunun yerine gelmediği zaman neyi tartışsanız boş. Mahkeme heyeti çekilmiş duruşmadan.





"Çok feryadını gördüm orada annenin. Niçin bu ülkede adalete olan duyguyu tesis edemeyiz. Biz inançlı insanlarız ama bizim inancımız aynı zamanda maksimum adaleti sağlayan bir inanç. Yerine getirilmediği sürece vatandaşın güvenini sağlayamazsınız.





"Gönüllülerimizle çalışacağız"





"Seçim zamanında olduğu gibi gönüllülerimizle çalışacağız. CHP'li, İyi Partili. Bütün partili gönüllülerle çalışacağız.





"Bizim içimize sıkıntı vermeye çalışanlar olacaktır. Ben Ekrem İmamoğlu olarak söz veriyorum, hepsini tek tek buluruz.





"Bir kent, bilime ve teknolojiye yatırım yapmayacak da neye yapacak?"





"İstanbul'un üretken insanları dünyanın hiçbir kentinde yok. 1 milyon 200 bin 0-4 yaş arası çocuk var. Bu kadar geleceğe dair bir nüfusu olan kentin bilime, teknolojiye, eğitime yatırım yapmayacak da ne yapacak? Biz bunlara yatırım yaparsak, ekmeğini çıkarabilen bir nesil yaratabiliriz. İstanbul ancak o zaman bir çekim merkezi olabilir.





"Kentlere teknokentler yapılıyor. Nereye? Kentin dışına. Böyle bir kitleyi şehrin dışında, sosyal yaşamdan uzak, kültürden uzak, kitapçıdan uzak bir yere getiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Kentin içinde bunu kaynatacaksınız. Bu bağlamda biz, özellikle bizim şehrimizde, birkaç yeri ana merkez gibi, örneğin Kartal-Pendik aksı gibi, Esenler gibi, hatta Esenyurt-Beylikdüzü aksında bile buna dönük projelerimizin olduğu alanlar var.





Esenler Otogarı





"Esenler kocaman bir alan. 27-28 yılı bulmuş bir geçmişi var. Yap-işlet-devret süresi görevi geri almamızdan 2-3 gün önce doldu. Kurtköy'de Anadolu yakası garı, bir tanede Hadımköy bölgesinde bir otogar yapacağız. İstanbul içinde de mini otogarlarla desteklenecek.





"Sağda solda duyuyoruz orayı vermeyiz falan. Orayı akla ve bilime peşkeş çekeceğim. Üretim ve istihdam merkezi haline getireceğim orayı.





"Polis oraya baskın yaptı. Pislik içerisinde. Orada oluşan suç merkezi Güngören'i etkiliyor, Esenler'i etkiliyor, Bayrampaşa'yı etkiliyor. Metro ulaşımı var. Tramvay ulaşımına yakın. Başka bir müjde daha verelim. İstanbul'a yapacağımız 15 yaşam vadisinden birinin de merkezinde. On binlerce gencimizin eğitim aldığı hayata hazırlandığı bir yer olacak."