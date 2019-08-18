Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, yağmur sonrası Eminönü’nde inceleme yaptı /18 Ağustos 2019 11:22

İmamoğlu, yağmur sonrası Eminönü’nde inceleme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağmurdan etkilenen yerlerde inceleme yapıyor. Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda inceleme yapan İmamoğlu dükkanları zarar gören esnafa "Maddi manevi yanınızdayız. Hasarınızı tesbit edin. Bizim arkadaşlarımızda rapor hazırlayacak. O raporlar sonrasında maddi manevi sizlerin yanınızda olacağız." dedi. Yağmur için Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda geç kalındığı söyleyen İmamoğlu "Gecikme olması bizi üzdü" ifadesini kullandı.

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İBB dün İmamoğlu’nun yıllık izinde olduğunu açıklamıştı. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul'daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz.” dedi. Dün yağmur sularının dolduğu Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda inceleme yapan İmamoğlu dükkanları zarar gören esnafa “Maddi manevi yanınızdayız. Hasarınızı tesbit edin. Bizim arkadaşlarımızda rapor hazırlayacak. O raporlar sonrasında maddi manevi sizlerin yanınızda olacağız.” dedi

İnceleme sırasından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu “15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji’den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş yani yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada” açıklaması yaptı.

İmamoğlu, “Tatile çıktı” haberleriyle ilgili olarak gelen soru üzerine “Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen… İnsanoğluyuz. başka bir yerde de olabilirdim. Ailemin yanına birkaç günlüğüne tatile gitmiştim. Ondan önce de Nevşehir’de Hacı Bektaş-ı Veli anma törenlerindeydim. Ama insanların burada yaşanan olayları 25 yıldır bu kenti yöneten anlayışın sonrasında gelen 40 güne yüklemesinin anlamı ne ise benim tatilde oluşumu yadırgayanların söylediklerinin anlamı da odur. Çok basit seviyesi düşük cümleler. ” dedi.
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