İmamoğlu tramvaya binip vatandaşlarla konuştu

İBB Başkanı'nı bir anda vagonda gören yurttaşlar, kısa bir şaşkınlığın ardından İmamoğlu ile sohbete koyuldu. Laleli'de tramvaydan inen İmamoğlu, buradan yürüyerek Saraçhane'deki İBB binasına ulaştı. Yurttaşlar, İmamoğlu'na, yol boyu sevgi gösterilerinde bulundu.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen İmamoğlu-Yerlikaya görüşmesi, 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonunda herhangi açıklama yapılmadı. Cağaloğlu'ndaki valilik binasından aracıyla ayrılan İmamoğlu, Gülhane Tramvay İstasyonu'nda otomobilinden indi. Bir anda karşılarında İmamoğlu'nu gören yurttaşlar, bir anda İBB Başkanı'nın etrafını kuşattı. Kimi yurttaşlar İmamoğlu ile ''selfie'' yaparken, bazı yurttaşlar da yakınlarını cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla İBB Başkanı ile buluşturdu.





İmamoğlu, yoğun ilgi altında Gülhane İstasyonu'ndan oldukça kalabalık olan tramvaya bindi. Bir anda İmamoğlu'nu vagonda gören yolcular, kısa bir şaşkınlıktan sonra İmamoğlu ile sohbete koyuldu. İmamoğlu, kalabalık içerisinde ayakta yaptığı yolculuk boyunca yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi ve onlara ulaşımla ilgili projelerinden söz etti.





'EŞİMLE TELEFONDA KONUŞUR MUSUNUZ?'





İmamoğlu, Laleli İstasyonu'nda tramvaydan indi ve İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasına yürümeye başladı. Yurttaşın İmamoğlu'na olan yoğun ilgisi, bu hat üzerinde de artarak devam etti. Yaya yurttaşlar kadar trafikte araç kullanan yurttaşlar da İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.





Bir taksici, ''Her şeyi çok daha güzel yap Başkan'', bir halk otobüsü şoförü de ''Her şey çok güzel olacak'' şeklinde araçlarından bağırarak İmamoğlu'na destek verdi. Birçok esnaf da İmamoğlu'nu iş yerlerine çay içmeye davet etti. Belediyede randevuları olduğunu belirten İmamoğlu, esnafa, bir sonraki sefer dükkanlarına gelme sözü verdi. Bu sırada bir esnaf, İmamoğlu'na sevgisini, ''Adam geliyor, adam'' sözleriyle belli etti. Erkek bir yurttaş da koşarak İmamoğlu'nu yakaladı ve ''Başkanım canlı yayında burada olduğunuzu gördüm ve koşarak yanınıza geldim. Lütfen eşimle telefonda konuşur muzunuz'' şeklinde ricada bulundu. Yurttaşı kırmayan İmamoğlu, yurttaşın eşiyle telefonda kıs bir süre görüştü. Bir başka yurttaş da İmamoğlu'nun insanlarla kurduğu yakın temasa övgüde bulunarak, ''Böyle halkın içine gir sürekli Başkanım. Millet seni görsün'' dedi. Laleli'den Saraçhane'ye, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle zorlukla ulaşan İmamoğlu'nu, İBB önünde de kalabalık bir yurttaş topluluğu karşıladı. Yine zorlukla İBB binasına giren İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı:





VALİYLE GÖRÜŞME





Vali Yerlikaya ile 1 saate yakın bir görüşmeniz oldu. Görüşmenin ayrıntılarını öğrenebilir miyiz? 50 günlük görev süreci içerisinde alınan kararları konuştunuz mu?





- Karşılıklı sohbetimizin konusu İstanbul. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul'un sorunlarına temel sorunlarına eğileceğimizi, ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Açıkçası 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek görüşmelerimiz olacak. Devlet geleneği gereği, nezaket gereği Valimizi ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde beklentilerimizi, onların beklentilerini, daha çok İstanbulluların ne istediğini konuştuk. Verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'a güzel hizmetlerimiz olacak iş birliği ile. Çünkü her iki kurum da devlet kurumu. Valimiz ve bizler, kurumlarla hizmet seferberliği başlatacağımızı söyledik.





SOSYAL YARDIM KARTLARININ KAPATILMASI





Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Sosyal Yardım Kartı kullananlara giden bir mesaj var. 30 Haziran tarihi itibariyle bu kartların kapatıldığı söyleniyor. Bu konuda bir bilgi kirliliği var…





- Arkadaşlarım bu haberi alır almaz hafta sonu görüştük. Cumartesi sabah hemen bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve bu sorun düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına dair mesajlar iletildi. İletilmeye de devam ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece teknik bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bu talimat benim bilgim dahilinde değildi. İnceliyor arkadaşlarımız.





ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMI





Cumhurbaşkanlığı, çakarlı araç kullanan milletvekili ve belediye başkanlarına bir uyarı gönderdi. Acil durumlar dışında yolların kapatılmaması ile ilgili. Sizin de seçim kampanyası boyunca özellikle bu makam araçlarıyla ilgili söylemleriniz olmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu talimatı?





- Olumlu değerlendiririm tabii ki. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara davranışlara erişmesi her hususta bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna dikkat çekmesi doğru. Ancak devletin her kademesinde fark edilir bir şekilde bunun değişmesi lazım. Hiç kimsenin "mış" gibi yapmaması lazım. Bizim zaten hazırlığımız var. Protokol ya da makam aracı diye tarif ettiğimiz araçların sayılarını tespit ettiriyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde bunun kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde bir düzen oluşturacağız. Kaldı ki fazlalıklarla da ilgili olarak tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştim. Keşke bu ve bunun gibi düzenlemeler devam etsin. Bu da normalleşmenin bir parçası.





KÖPRÜLERE ASILAN AFİŞLER





Köprülerde ne kadar afiş asıldı? Maliyeti nedir?





- Sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi birtakım mecralarda afiş asılması yapıldı. Tabii bu 5 yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımızı birinci boyutu hak olmadan haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım, seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira Vali Bey başkanlık yapıyordu. Böyle bir dönem değildi. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu, her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamaları ile İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için her kuruşunu her lirasını bu şehrin, hangi konuda olursa olsun, lehine, çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.





İETT'NİN YAZ TARİFESİNE GEÇİŞİ





Buraya tramvayla geldiniz. Çok yoğundu. İETT, 24 Haziran'da yaz tarifesine geçti, sefer sayı ve sıklığı düştü. Çok yoğunluk var, ne gibi önlemler alınacak?





- Araçlarla ilgili ve FSM Köprüsü'nün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak. Bir kısım raporunu aldım, bir kısmını daha inceleme fırsatım olacak birazdan. Dolayısıyla bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık. Bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da gözleyeceğiz. Bu yaz döneminde turist sayısında yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönük rakamlara göre çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yaz ve sonbahara doğru. Yaz döneminin de turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız. Bugün ikinci mesai günüm. Yine de bu tür sorumluluk soruları ile karşılaşmak beni mutlu ediyor.





BÜROKRASİDEN İSTİFA EDENLER…





Bürokrasiden istifa edenlerle temasınız oldu mu?





- Temasımız oldu. Bugün davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı. Tahmin ediyorum ki, ya tamamı ya da büyük kısmı burada yok. Biz, davetimizi yaptık. İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İstifa eden de var. Bundan sonra bizi işimizi bakacağız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi, görüşmelerini devam edecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İştiraklerle ilgili yönetim kurulunda olmalarına dönük. Elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilmelerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kısım, genelgeyle ilgili sorun çıkar çıkmaz yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelirlerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamda yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Bunların tamamını hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalarını bekliyorum.