Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu seçimi kazanınca yolculardan ücret almadı /24 Haziran 2019 23:28

İmamoğlu seçimi kazanınca yolculardan ücret almadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye otobüsü şoförü, İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını yolculardan ücret almayarak kutladı.

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye otobüsü şoförü, İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını yolculardan ücret almayarak kutladı. 

O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 
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