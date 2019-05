İmamoğlu o gazetelere dava açacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki İBB başkanlık sarayındaki makam odasında basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesidir” açıklamasıyla ilgili “Hangi gerekçelerle konuştuğunu bilemiyoruz Bahçeli'nin. Cevap verilecek bir konu değil. Seçim bitmiştir, sonuç belirlenmiştir. Mazbatamızı aldık. Ne yazık ki gerçek dışı gerekçelerle kamu görevlilerinin, bakanlıkların sorumlu oldukları hususlar üzerinden gerekçe yaratma çabasının karşılığı olacağını sanmıyorum. YSK, Türkiye demokrasisi açısından tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine dair inancım tam. Ben ortaya konulan o cümlelerden ne ifade edildiğini ne anlatılmak istediğini çok anlayabilmiş değilim o yüzden cevap veremeyeceğim” dedi.







AKILLARINI GÖZDEN GEÇİRSİNLER





Selahattin Demirtaş ile ilgili “Çizgisini beğenirdim” açıklamasına ilişkin bazı gazetelerde hakkında yapılan haberlere de yanıt veren İmamoğlu, “Soruşturma ve dava açacağımız manşetler var. İnsanları kışkırtan hayasızca, terbiyesizce insanların duygularının vatanseverliğini ayaklar altına alan ve hepimizin hassasiyeti olan şehitlik mertebesiyle ilgili çok terbiyesizce haber yapmak… Bunun haberle vesaire ilgisi yok. Ahlaksızlığını bilen bir toplumuz bunu yazan çizen insanların. Herhalde çok canı acımış ki böyle bir şeye başvuruyor. Biz onla ilgili yasal işlemleri başlattık. Benim söylediğim şey şudur, aktif siyaset yaptığı dönemde özellikle vurgulamak istediğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde topluma verdiği mesajları beğendiğimi söyledim. Hala aynı yerdeyim. Bazı şeyler şanstır toplum bunu değerlendirebilir. Kişiler de hata yapabilir toplum da kişilere karşı hatalar yapabiliyor. Keşke o barışçıl ve toplumu kapsayıcı cümleleri devam etseydi. Bu bağlamda yaptığım bir konuşmaydı. O dönemdeki o aktif döneminde yaptığı söylemleri sadece ben değil hemen hemen bütün kamuoyu beğenmişti. Bunu ifade ettim. Ama bugünün siyasetine buradan malzeme çıkartmaya çalışıp insanların vatanseverliğini ölçmeye çalışan akıllara diyorum ki; akıllarını gözden geçirsinler. Yazık, üzülüyorum hele hele gazeteciliğin kışkırtmaya dönük toplumu infiale uğratacak bir takım görseller haline getirip insanlara servis etmeyi de çok büyük bir suç olarak görüyorum. Hukuk bu konuda hak ettiği cezayı kendisine verecektir. Arkadaşlarım işlemini başlattılar.”





“DEVLET ADAMLIĞI TEDBİRİ”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınayan İmamoğlu “Bu saldırı, sadece Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet anlayışına, milletine, demokrasi inancına yapılmıştır. Talihsizlikler var. Bu saldırıyı yapanlarla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin yapılmasını diliyor, istiyor ve takip ediyoruz. Bu süreç içerisinde bunun sadece bir tepki eylemi olmadığına ilişkin inancım belirtmiştim. Yinelemek istiyorum. Bu işin arka planında ne varsa, bir an önce ortaya çıkartılıp, bu ve bunun gibi olayların yaşanmaması konusunda ilgili kurumların, görevlilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bunların ötesinde bir de devlet adamlığı tedbiri vardır. Devlet adamlığı çok önemli. Talihsiz açıklamalar var. Kamuoyu önünde olan insanların çok dikkatli konuşması lazım. Mesajlarımızı çok hassas vermeliyiz. Kişisel, çıkarlarımız, kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar, gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanlığı huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor. Bu tür kötü eylemler planlaması içerisinde olan insanları, planlarını kolaylaştırıyor. Bunun sanası, banası veya bir başkasına göresi yoktur. Bu yapılan kötü saldırı ve bunun gibi olaylar, Türkiyemize, uluslararası platformlarda olsun, kendi iç dünyamızda ve demokrasi inancımızda gerçekten tahribatlar ortaya koymaktadır.”





Bu konuda çok talihsiz açıklamalar yapıldığına dikkat çeken İmamoğlu, “Yüzde 93’e yakın oy almadığınız yere niye gittiniz?’ ne demek? Türkiye’nin her karışı bizim. Her köyüne, mezrasına, yaylasına, sahiline gideriz. Gidemeyeceğimiz yer yok. Hiç kimsenin gidemeyeceği bir yer yok. Herkes her yere gider. Ülkemizin, bu boyutuna dair bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Herkesin hassas, davranarak konuşmasını diliyorum. Genel Başkanımızın devlet adamlığı, soğuk duruşu, topluma barışı ve huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonuçlandırması da örnek bir davranıştır. Herkesin aynı sorumluluğu yerine getirmesi önemli” dedi.





CEVAPLAR YAZILIYOR





İmamoğlu, İBB'nin dijital verileri incelemek için verdiği talimatla ilgili alınan yürütmeyi durdurma kararı hakkında da konuştu. Dijital verilerin kopyalanması işleminden yola çıkarak bir takım komplo teorileri üretilmesini üzülerek izlediğini söyleyen İmamoğlu “Bu kurumun en sağlıklı şekilde yürütülmesi için güncel tespitlerin incelemelerin yapılması ile sürece devam edilmesi… Nedir bu? 31 Aralık 2018 tarihi nokta yılbaşı, yeni yıla giriş dönemi. 31 Mart seçim gecesi ve sonrası. Ve görevi aldığımız 17 Nisan. Burada veri kapasiteleri ne aşamada ne oldu ne bitti bunların kayıt altına almak tespit etmek yine büyükşehir bünyesinde incelemelerin yapılıp sağlıklı şekilde korunmasını sağlamak doğru bir süreçtir. Sorular var idare mahkemesinden gelen. Cevapları yazılacak kanun neyse odur. Belki de idare mahkemesi kendiliğinden süreci kaldırılacaktır diye düşünüyorum. Bu bir idari işlemdir, doğru bir işlemdir. Yanlış anlaşılma olabilir, eksik bir ifade olabilir onu giderici izahlarımızı yaparız kanun ne emrediyorsa odur. Ama o komplo teorilerin üreten arkadaşların hayal güçlerini de şaşkınlıkla izliyorum” diye konuştu.





İNDİRİMLER MAYIS AYINDA





İmamoğlu seçim kampanyası vaatleri arasındaki su ve öğrencilere ulaşım indiriminin de genel teamüller gereği bu ay yapılacak yeni dönemin ilk meclis oturumunda gündeme getirilmesinin uygun olmadığını ilk meclisin başka ana görevleri olduğunu söyledi. İndirim uygulamasının mayıs ayın meclisinde gündeme taşınacağını açıklayan İmamoğlu “Bugünkü mecliste olma ihtimali yok. Genel uygulamalara ve teamüllere göre hareket edeceğiz. Meclis oturumları canlı yayın ile takip edilecek. Oturumlar sosyal medya hesaplarından izlenebilecek şeffaf bir süreç olacak. Siyasi kavramların, ideolojilerin, partilerin üzerinde bir anlayışla süreç yönetimi başlatacağız” dedi.





“İSTİFA GELMEDİ”





İmamoğlu, üst düzey yönetimde görevden alma ya da istifa olup olmadığının sorulması üzerine de “Şu ana kadar bana bir istifa talebi gelmedi. Beni çok sevdiler öyle anlıyorum. Benle çok çalışmak isteyen insanlar da olacaktır. Ama elbette bazı değişiklikler olacaktır. Bu işte kurumsal hafızayı korumak dinlemek herkesi anlamak gerek. Sonrasında yine bir değişiklik olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.





İBB YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞIMLARI: KURUM İÇİNDE SORUŞTURMA YAPILACAK





İmamoğlu, bazı İBB yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımların incelendiğini açıklayarak “Elimizde olan ve ulaşmakta olan tespitler oluyor. Arkadaşlarım inceliyorlar. Bazılarıyla ilgili soruşturmalar yapılacak. Elbette kuruma, demokrasiye, seçilene saygı göstermeyen ve kabul etmeyen insanların yerinde olsam istifa dilekçemi veririm. Ama eğer bir suç teşkil ediyorsa da özgür düşüncenin ötesinde ki bu kısma özgür düşünceyi aşan şeyler bunlarla ilgili soruşturma yapılacak kurum içinde” dedi.





ORASI BENİM EKMEK KAPIM





Sahip olduğu inşaat şirketinde görevine devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerin de ”Ticaret yapmak dürüst olmamak anlamına gelmiyor orası benim ekmeğim. Benim dedem, babam ben yaklaşık 65-70 yıldır para kazandığımız hayata tutunduğumuz yer. Çoluğum çocuğun devam ederse onlara bırakacağım kurum. Benim ekmeğimi orası veriyor. Çocuklarımın rızkını orası sağlıyor. Benim mesleğim bu değil ki, belediye başkanlığı bir görev. Bir gün bitebilir döndüğümde yine ekmeğimin başına geçeceğim. Ama bitmez görevimiz devam ederse de çoluğumun çocuğumun rızkını sağlayacak. Ticaret yapanları zan altında mı bırakacağız? Sanki orası başka bir şey. Ama belediye kurumuna işe yapar, belediyelerden ihale alırsa bu kötü bir şey tabi ama bunu asla yaptırmam. Kendi ayarında nazarında kendi gücü yettiği kadar iş yapacak para kazanacak ben de evime ekmek götüreceğim” yanıtını verdi.





Maltepe’de buluşmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Herkesi kendi imkanlarıyla çağırarak davet ettiğimiz Maltepe’ye tek bir belediye aracı tahsis etmeden, insanların kendi olanaklarıyla oraya gelmesi, tam da hayal ettiğim 16 milyonluk mitingin gerçekleştiği bir günü yaşamak benim için onur vericiydi” diye konuştu.