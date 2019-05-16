İmamoğlu’ndan İstanbul halkına fatura çağrısı

31 Mart’ta İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan öğrencilere ulaşım ve su indirimi hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, “İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda 18 gün kalan İmamoğlu’nun verdiği talimatlar mazbatası elinden alınsa da İBB Meclisi tarafından yerine getirildi.

Twitter hesabından verdiği talimatı hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Güzel şeyler olmaya devam edecek. Seçim öncesinde vadettiğimiz ve 18 günlük icraatımız sırasında İSKİ Genel Kurulu’na önerdiğimiz su indirimi de İBB Meclisi’nden geçti. İstanbullulara hayırlı olsun. İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın.”







