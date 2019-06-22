Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’na oy vermek için İstanbul’a gelen vatandaşlara polis engeli /22 Haziran 2019 16:14

İmamoğlu’na oy vermek için İstanbul’a gelen vatandaşlara polis engeli

Ekrem İmamoğlu’na oy vermek için Antakya’dan İstanbul’a hareket eden yurttaşların otobüs aracı, polis tarafından engellendi.

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Gazeteci Serbay Mansuroğlu, olayın ayrıntısını BirGün’e anlattı. Mansuroğlu’nun aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu için oy vermek üzere CHP İl Başkanlığı önünden saat 15.00’da hareket edecek olan otobüs, trafik polisleri tarafından denetime tabi tutuldu.

 
Şoför sayısı, evrak vb. kontrollerden geçen otobüste trafik polisleri tekerde çizik olduğunu öne sürerek aracın hareketine izin vermeyeceğini belirtti.

Otobüs şoförleri aracın muayeneden geçtiğini ve her gün Antakya-İstanbul arası sefer yaptığını belirtmesine rağmen izin çıkmadı.

Tartışma sonrası araçtaki grup tekeri değiştirmeyi önerdi. Bunun üzerine Antakya Sanayi Sitesi’nde tekeri değiştirilen otobüs İstanbul’a yola çıktı.

TEKER BAHANESİNİ AŞTILAR, GBT ENGELİYLE KARŞILAŞTILAR
Polisin teker bahanesini aşan İmamoğlu seçmenleri, Antakya’dan çıkmadan bir kez daha engelle karşılaştı. Gazeteci Mansuroğlu sosyal medya hesabından, “Antakya’dan çıkmadan bu defa jandarma durdurdu. GBT kontrolü yapılıyor. 15 dakikada iki engel” paylaşımında bulundu.





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