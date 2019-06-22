İmamoğlu’na oy vermek için İstanbul’a gelen vatandaşlara polis engeli

Gazeteci Serbay Mansuroğlu, olayın ayrıntısını BirGün’e anlattı. Mansuroğlu’nun aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu için oy vermek üzere CHP İl Başkanlığı önünden saat 15.00’da hareket edecek olan otobüs, trafik polisleri tarafından denetime tabi tutuldu.







Şoför sayısı, evrak vb. kontrollerden geçen otobüste trafik polisleri tekerde çizik olduğunu öne sürerek aracın hareketine izin vermeyeceğini belirtti.





Otobüs şoförleri aracın muayeneden geçtiğini ve her gün Antakya-İstanbul arası sefer yaptığını belirtmesine rağmen izin çıkmadı.





Tartışma sonrası araçtaki grup tekeri değiştirmeyi önerdi. Bunun üzerine Antakya Sanayi Sitesi’nde tekeri değiştirilen otobüs İstanbul’a yola çıktı.





TEKER BAHANESİNİ AŞTILAR, GBT ENGELİYLE KARŞILAŞTILAR

Polisin teker bahanesini aşan İmamoğlu seçmenleri, Antakya’dan çıkmadan bir kez daha engelle karşılaştı. Gazeteci Mansuroğlu sosyal medya hesabından, “Antakya’dan çıkmadan bu defa jandarma durdurdu. GBT kontrolü yapılıyor. 15 dakikada iki engel” paylaşımında bulundu.



















