Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu makam odasındaki toplu duayla göreve başladı /28 Haziran 2019 00:27

İmamoğlu makam odasındaki toplu duayla göreve başladı

Mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu makam odasında dua ederek göreve başladı. İBB Başkanı makam odasındaki toplu duanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu makam odasında dua ederek göreve başladı. İBB Başkanı makam odasındaki toplu duanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün devraldığı görevine dua ederek başladığını Twitter’dan duyurdu.

Makam odasında toplu olarak dua edilirken çekilmiş fotoğrafları mesajına ekleyen İmamoğlu “2014’de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin” diye yazdı.




İmamoğlu bir önceki mesajında ise başkanlık odasında mazbatasının iptalinin ardından kaldırılan Atatürk tablosunun yeniden asılmasına ilişkin fotoğrafı “Bu tablonun anlamı benim için hep özel olmuştu. Şimdi, yeniden olması gerektiği yerde” sözleriyle paylaştı.
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