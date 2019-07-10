İmamoğlu: Madem istifa ettiniz niye hâlâ iştiraklerdesiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinden istifa eden belediye bürokratlarının belediye iştiraklarından de istifa etmesi çağrısında bulundu. Son olarak bugün istifa eden İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek, İBB şirketlerinden İSPARK A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.







Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binasından, vefat eden İBB Eski Genel Sekreteri Tuğrul Erkin’in cenaze namazının kılınacağı Süleymaniye Camii’ne yürüyerek gitti.





Yolda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Reşat Nuri Güntekin Sahnesi ve İBB’ye ait Şehzade Tıp Merkezi’ne de uğradı. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, salı günü sunduğu İBB mali durumuyla ilgili yöneltilen “Önümüzdeki mali takvim neyi gösteriyor? Ne kadar zamanda mali durumu düzeltebilirsiniz?” sorusu üzerine, “Bu çok basit, hemen hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil. Elbette ki kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Bu plan ve tasarruflarımızı vatandaşımızla paylaşacağız. Esas olan ilk başta israfı engelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu size sunma şansımız yok.” dedi.





"İŞTİRAKLERE HENÜZ HÂKİM DEĞİLİZ"







İmamoğlu şöyle devam etti: “İBB’ye bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz bütçe aslında İBB’nin kurumsal bütçesi. Bir de iştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hâkim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz. Bugün ve yarın onlarla da toplantılarımız var. Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak."





İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetiminden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler. Sürece bütünüyle hakim olduktan sonra ekonomik vizyonumuzu bütünüyle sizinle paylaşacağız. Varsa somut tespitlerimiz, size onları da sunacağız.” dedi.





"İHBARLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"





İmamoğlu yürürken İBB iştiraklerinden Medya A.Ş’nin önünden geçti. Çalışanlarla selamlaşan İmamoğlu, Medya A.Ş ile ilgili sorulan bir soruya da şöyle cevap verdi: “İştiraklerimizin fırsatları var kendini geliştirme imkânları var. İşleri büyütme çapları var. Bu kadar büyük bütçelerle kâr oranı çok düşük kalıyor. Bazıları da hizmetlerinde elde ettiği o bütçe rakamlarıyla bence yeterince hizmet etmiyor. Bütünüyle bunları revize edeceğiz. Uyarılar, ihbarlar geliyor, tümünü değerlendireceğiz.”





İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ANMASI YAPILACAK





Ekrem İmamoğlu, “15 Temmuz anma törenlerine katılacak mısınız?” sorusu üzerine, “15 Temmuz’da zaten İBB önünde anma töreni olacak. Ama şu anda ne Valilikten ne merkezi Hükümetten resmi bir program bize iletilmedi. Ama biz en fazla şehit verilen yer orası. İBB önünde anma törenimiz olacak. Onun da detaylarını yarın sunacağım size.” dedi.





ANITKABİR ZİYARETİ





Cuma günü Ankara'da gerçekleştireceği Anıtkabir ziyaretine 39 ilçe belediye başkanını davet ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Ayrıca meclis üyelerinin tamamına davet yapıldı. Özellikle protokol saat diliminde Anıtkabir’de izinlerimiz alındı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti grubu dışında bildiğim kadarıyla bize katılım konusunda ulaşan bilgi yok. Yani biz cuma günü sabah oradayız. Saat 08:30’da törenimiz başlayacak.” dedi.