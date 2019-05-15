İmamoğlu kendisine 'Yunan' diyen Göksu'ya cevap verdi

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Samsun'a gidecek olan Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'u, demirli olduğu Kalamış Marina'da ziyaret etti.







İmamoğlu'nu teknede, ünlü ve usta sanatçılar Zülfü Livaneli ile Müjdat Gezen karşıladı.





İmamoğlu, konuklardan onları beklettiği için özür dileyince Livaneli, espriyi patlattı: ''Ne demek? Bir millet sizi bekliyor''. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Trabzonlular ile ilgili sorusuna, ''Seviyeyi iyice düşürdüler. Esenler'de oturan okuyamamış bir çocuğumuzun evindeydim dün akşam. İftarımı açtım. 3 ay ilgi gösterince diplomasını aldı o gencimiz. Onlarla uğraş. Sokaklarına bak. Parklarına bak. İnsanlara insanca yaşam ortamları hazırla. Bırak Ekrem İmamoğlu'nu. Millet sevdi İmamoğlu'nu'' yanıtını verdi.





Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs'ta Bodrum'dan yola çıkan, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan harekete geçerek, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak olan ''STS Bodrum'' isimli tekneyi Kalamış Marina'da ziyaret etti.





Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşlik ettiği İmamoğlu, ''Ege'den Karadeniz'e, 100'ncü Yılında Gazi'mizin İzinde'' sloganıyla yola çıkan teknenin önünde zeybek gösterisiyle karşılandı.





İmamoğlu, tekneye binmeden önce, basın mensuplarına kısa bir açıklama yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





'ÖNEMLİ BİR TARİH'





''Bodrum Belediyemiz'in, Bodrum'dan başlatılan, Türkiye'nin ilk yelkenli eğitim gemisiyle beraber İstanbul'da bir durak yaptı'' diyen İmamoğlu, ''İstanbul'dan sonra Samsun'a devam ediyor. 19 Mayıs 1919'un 100'ncü yıl dönümündeyiz. 16 Mayıs, Atamız'ın İstanbul'dan yola çıkışı, 15'i gecesi annesi ile paylaştığı vatanın kurtuluşunu anlattığı gece. Hem bugün hem de bu geceyi, aynı zamanda Bakırköy'deki buluşmamızda, bu yüz yılın anlamına yakışır kutlamalarımızla anacağız. Önemli bir tarih. Umut ediyorum ki milletimize hiçbir zaman böyle bir kurtuluş mücadelesi bir daha verilmesin. Başta Atamız olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına ve tabii ki milletimizin atasına, dedesine, ninesine, o tarihlerde mücadele veren herkese minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun'' şeklinde konuştu.





'MİLLET SEVDİ İMAMOĞLU'NU'





İmamoğlu'na, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili tepki çeken sözleri soruldu. İmamoğlu, bu soruya, ''Açıklamayı izlemedim ama arkadaşlarım anlattılar. Aslında izleme tenezzülünde bulunmadım. Gerçekten seviye çok düştü. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Zavallılık olarak nitelendiriyorum. Üzülüyorum. Bir kurgu, bir oyun. Zihinlerinde neler dönüyormuş bu insanların aklım ermiyor. Trabzonlular'a Yunan yaklaştırmaları. Bir oy için neler yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Kime nasıl hitap edeceklerini, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl karalayacaklarını şaşırmış durumdalar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sanırım Trabzonlulardan da özür dilemiş. Trabzonlu hemşehrilerimiz bu tarz davranışları insan yerine koymaz. Umursamaz bile. İnşallah bu tür seviyesiz yakıştırmalardan, davranışlardan kurtulurlar. Hele hele bir belediye başkanı işine baksın. Esenler'in bir sürü sorunu var. 0.30 metrekare yeşil alanı var Esenler'in. 25 senedir orada yöneticisiniz, bunları konuşun. Bunları anlatın. Orada oturan okuyamamış bir çocuğumuzun evindeydim dün akşam. İftarımı açtım. 3 ay ilgi gösterince diplomasını aldı o gencimiz. Onlarla uğraş. Sokaklarına bak. Parklarına bak. İnsanlara insanca yaşam ortamları hazırla. Bırak Ekrem İmamoğlu'nu. Millet sevdi İmamoğlu'nu'' yanıtını verdi.





'HER HANENİN CEBİNE 200 TL KOYMUŞ DURUMDAYIZ'





İmamoğlu'na sorulan diğer soru da seçim döneminde vaatleri arasında yer alan ulaşım ve sudaki indirim çalışmalarının İBB Meclisi'nde ele alınması konusunda oldu.





İmamoğlu, bu soruyu da şöyle yanıtladı: ''İşimiz tam da bu. Su ve ulaşımla arkadaşlarım hesaplarını yapıyor. Her hanenin cebine 200 lira koymuş durumdayız. Bunlar önemli. Bunları yapalım. Şu an ülkenin ve şehrin çektiği ekonomik sıkıntılara çözüm bulalım. Suyu biraz ertelemişler. Beraber alacağız o kararı 24 Haziran itibariyle. Biraz uzatıyorlar ama takipçisiyiz. Milletçe ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Konumuz bu. O yıllarını harcamış belediye başkanı tecrübeli olduğunu düşünüyor ama belli ki çok tecrübesiz. Bu konularla uğraşsın. Bizim işimiz bu. İstanbul'un ulaşım, ekonomik, çevre, yoksulluğu sorunu. Ne güzel kararlar aldık. Dini, resmi bayramlarda İETT ücretsiz olacak. Millete 19 Mayıs'ta herkes milli ruhunu yaşayacak. Bayramlara ve kutlamalara ücretsiz gidecek. Olağanüstü. Bizim işimiz bu.''





İmamoğlu, tekneye binerken beklettiği konuklardan özür diledi. İmamoğlu'nu bekleyen konuklar arasında bulunan usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin, ''Ne demek? Bir millet sizi bekliyor'' yanıtı, gülüşmelere yol açtı. Teknenin dümenine geçen İmamoğlu, burada aralarında Livaneli, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Rutkay Aziz ve Nebil Özgentürk gibi ünlü isimlerin bulunduğu vatandaşlarla anı fotoğrafları çektirdi. Teknenin kamarasına inen İmamoğlu, burada anı defterine duygularını yazdı ve İBB Başkanı sıfatıyla imzaladı. İmamoğlu'nun anı defterine yazdığı son cümle, ''Her şey çok güzel olacak'' oldu. İmamoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgi altında tekneden ayrıldı.