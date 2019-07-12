İmamoğlu ikinci kez Anıtkabir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilki tartışma oluşturan Anıtkabir ziyaretinin ikincisini, İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nun ziyaretine, davetli olan AK Partili ve MHP'li belediye başkanları ile meclis üyeleri katılmadı. İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde tüm protokol kuralları uygulandı. Aslanlı Yol'dan Anıtkabir avlusuna giriş yapan heyet, askeri törenle karşılandı. İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir içindeki tören sona erdi.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

İmamoğlu, toplu fotoğraf çekiminin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla, 21. yüzyılda, fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a, tüm tarihi birkimi ve maneviyatını koruyarak, milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra yazdıklarını yüksek kameralar karşısında yüksek sesle okudu.





İki ziyaret arasındaki 16 milyon farkı





İmamoğlu, 2 Nisan'da yaptığı Anıtkabir ziyaretinde özel deftere, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100'ncü yılının içerisinde, aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Saygılarımla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' yazmış ve ''Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'' imzasını atmıştı.





İmamoğlu, bugünkü ziyaretinde ise aynı metne, ''Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' cümlesini ekledi ve ''Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'' imzasını attı. İmamoğlu'nun, ''İstanbul'' ve ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' cümlelerini büyük harflerle yazması dikkat çekti.





İsmet İnönü de ziyaret edildi





İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.





İmamoğlu'nun ziyaretine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisini bekleyen vatandaşlarla buluşmayı da ihmal etmedi.





(Independent Türkçe)