Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu İBB’nin yeni kadrosunu açıkladı /08 Ağustos 2019 20:22

İmamoğlu İBB’nin yeni kadrosunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin yönetim kadrosunu ve belediyenin iştirak müdürlerini açıkladı. İmamoğlu İBB’deki genel sekreter ve yardımcıları, danışmanlar, 21 iştirakteki isimleri paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı isimler şöyle:
 
İBB Genel Sekreteri: Yavuz Erkut

İBB Genel Sekreter Yardımcıları: Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Emir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin

İBB Başkan Danışmanları: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman.

İETT Genel Müdürü: Ahmet Bağış

BELBİM A.Ş: Yücel Karadeniz

BELTUR A.Ş: Ömer Güçlü Şeneler

BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu

Boğaziçi Yönetim A.Ş.: Ethem Pişkik

Enerji A.Ş.: Aslan Değirmenci

İSTAÇ A.Ş.: Mustafa Canlı

İstgüven: Ahmet Can Buğday

İSTON A.Ş.: Ziya Gökmen Togay

İsttelkom: Nihat Narin

KİPTAŞ A.Ş.: Ali Kurt

Kültür A.Ş.: Serdal Taşkın

Medya A.Ş: İpek Elif Atayman

Halk Ekmek A.Ş.: Salih Bekaroğlu

Hamidiye A.Ş: Sertaç Nişli

Güvensu: Sertaç Nişli

İSBAK A.Ş.: Bahaddin Yetkin

İSFALT A.Ş.: Burak Sırali

İSPARK A.Ş.: Murat Çakır

İSPER A.Ş.: Banu Saraçlar

Spor A.Ş.: İzzet Renay Onur

Şehir Hatları A.Ş.: Sinem Dedetaş

UGETAM: İbrahim Edin
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