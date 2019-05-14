'İmamoğlu hakkında ifade ver, hemen tahliye ol dediler'

Aydın’da hizmet hareketi ile ilgili soruşturmalarla ilgli açılan davalarda yargılanan Erkan Karaarslan son duruşmasındaki ifadesi ’ın bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine devam edildi.





Karaaslan’ın mahkemede söyledikleri gündem yaratacak nitelikte. Karaaslan, kendisini ziyaret eden bazı kişilerin Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi durumunda tahliye sözü verdiklerini söyledi.





Önceki duruşmada ifade vermek istemeyen Karaaraslan, tutuklu olduğu Ankara’dan Aydın’a getirilerek ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.





Medya Ege'nin haberine göre tutuklu Erkan Karaarslan ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın 3. duruşması, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.





Davanın 12 Şubat’ta görülen 2. duruşmasına tutuklu bulunduğu Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nden ilk kez katılan Erkan Karaarslan, tutuklanmadan önce aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu iddia etmiş, iddianame ve ek belgeler eline ulaşmadığı için savunma yapmayı reddetmişti.





İFADESİ SALONDAKİ HERKESİ ŞOKE ETTİ





Sanık Erkan Karaaslan’ın bugün Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmadaki ifadesi ise salondakileri şoke etti.





Erkan Karaaslan, “14.03.2019 tarihinde avukat görüşü adı altında cezaevinde beni görüşmeye çıkarttılar. Bu görüşmeye çıkartmadan önce psikoloğa götürdüler. Bir baskı olup olmadığını sordular, Bir baskı olmadığına dair beyanda bulundum. Avukat görüşüne girdiğimde ceza evinde girmesi mümkün olmayan Aydın ilinde gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm, bu kişi avukat değildir. 14.03.2019 tarihlikendisinin bana yaptığı görüşmede başta Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, bu duruşma dahil başka duruşmalarda da tahliye olacağımı, aksi takdirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir. Bu görüşmenin ardından yargılanmamın belediye başkanları ile ilgisinin olmadığı söyledi. Kendisine faks göndereceğini belirttim. 15.03.2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısı beni odasına davet etti. Çektiğim faksın devlet kurumlarından çıkmasının mümkün olmadığını, istediğim kişi ile beni görüştürebileceğini söyledi. Tutanaklara ismini geçmesini istemediğim bakanlar bana ve aileme ulaşarak belediye başkanları aleyhinde beyanlarda bulunmamı istediler. Davalardan beraat etmemi ve tahliye olmamı da bu beyanlar ile ilişkili olacağını söylediler. Bu süreç devam etmiştir. 18-19-20-27 Mart’ta cezaevine talebim olmaksızın gelenler olmuştur. Bunlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptım” dedi.













Erkan Karaarslan, Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25 Nisan’daki duruşmasında da, “Ben 17 Ocak 2019 tarihinde tutuklandım. Yerel seçimler öncesinde cezaevine benimle görüşmeye Aydın’dan gelen kişiler oldu. Benim bu dosyalarla ilgili olarak başta Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP’li belediye başkanları aleyhine olmak üzere ifadelerde bulunmam karşılığında tutuklu bulunduğum dosyadan beraat edeceğine dair söylem ve tehditlerde bulundular. Benim ailem benimle görüşemezken bu kişiler sürekli cezaevinde ziyaretime geldiler. Ailemi bakanlarla görüştürdüler. Avukatımı da bakanlarla görüştürdüler. Bunlarla ilgili yazılı beyanlarımın hepsini hazırladım ilgili mahkemelere tek tek göndereceğim, ayrıntıya girmek istemiyorum. Ben bütün bunlara direndim ve gerçekleri söylemeye devam ettiğim için halen cezaevinde tutuklu olarak bulunuyorum” dedi.







