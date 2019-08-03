Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, Erdoğan ve Soylu yan yana geldi... /03 Ağustos 2019 19:32

İmamoğlu, Erdoğan ve Soylu yan yana geldi...

Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir”

“Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum.” diyen Erdoğan Türkiye’nin mülteci politikasına da değindi. Erdoğan “Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmedi. Türkiye’ye sevgisi sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemisin birinci sınıf vatandaşlarıdır.

Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun, diğer tüm meseleleri gibi, ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir” diye konuştu.
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