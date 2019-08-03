İmamoğlu, Erdoğan ve Soylu yan yana geldi...

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir”





“Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum.” diyen Erdoğan Türkiye’nin mülteci politikasına da değindi. Erdoğan “Kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmedi. Türkiye’ye sevgisi sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemisin birinci sınıf vatandaşlarıdır.





Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun, diğer tüm meseleleri gibi, ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevidir” diye konuştu.