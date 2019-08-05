İmamoğlu, Erdoğan ile farkı kapattı!

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram takipçilerinin sayısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hesabı ile eşit seviyeye ulaştı. 24 Haziran tarihinde Erdoğan’ın 5.7, İmamoğlu’nun 5.3 milyon takipçisi vardı. Erdoğan bu sayı ile "Türkiye'de en fazla Instagram takipçisi bulunan siyasi lider" sıfatını elinde tutuyordu.





Gazeteci Can Mumay'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; 24 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede Erdoğan 200 bin, Ekrem İmamoğlu ise 600 bin kadar takipçi kazandı. Böylece İmamoğlu, yarım milyon farkı kısa sürede kapatmış oldu.











