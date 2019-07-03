Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Demirtaş tutuklu ama niçin tutuklu? /03 Temmuz 2019 19:16

İmamoğlu: Demirtaş tutuklu ama niçin tutuklu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti ise İmamoğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt vermedi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilere yaptığı ziyaretler çerçevesinde HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi  İstanbul İl örgütlerini ziyaret etti.

HDP İl merkezinde, HDP İl Eş Başkanları Esengül Demir ile Cengiz Çiçek ve il yönetimi ile görüşen İmamoğlu, “İstanbul’un adil ve şeffaf yönetilmesi ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Tüm siyasi partilerle İstanbul’u konuşmaya, düzenli olarak herkese bilgi vermeye devam edeceğiz.” dedi.
 
AK Parti’den randevu için olumlu yanıt alamayan Ekrem İmamoğlu ilk olarak Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti. İmamoğlu’nun son durağı ise HDP İstanbul il binası oldu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, kendisini ziyaret eden ilk siyasi parti il teşkilatının HDP olduğunu belirtti. İmamoğlu sözlerine, “Bu tercih döneminde de her siyasi partiye oy vereni, yüzde 100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz. Zira biz bu anlayışımızda bize oy vermeyenlerin oy verenlerden önce var olma ve eşitlik süreçlerinde en önde olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz.” diyerek devam etti.

Bir gazetecinin “Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna ise “Sayın Demirtaş’a 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve bu süreçte intihar edenler olduğunu biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamların ailelerin değiştiğini biliyoruz. Hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki hiç kimse kabul edemez. Vicdana hukuka adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var.” yanıtını verdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu: Demirtaş tutuklu ama niçin tutuklu? Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:56