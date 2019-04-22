Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu binanın çöktüğü bölgede /22 Nisan 2019 21:31

Ekrem İmamoğlu binanın çöktüğü bölgede

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Evlerinden tahliye edilen vatandaşları, bulundukları spor salonunda ziyaret eden İmamoğlu, ''Neyse ki can kaybımız yok. Allah korumuş. Kaç bina riskli bir rapor çıkaracağız. Sonrasında da ortak karar almak için bir araya geleceğiz." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde çöken 22 numaralı apartmanın enkazının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Olay yerinde oturan vatandaşlar, İmamoğlu’na binanın çökmesiyle ilgili bilgiler verdi. İmamoğlu, daha sonra yaşanan afetten etkilenen vatandaşların toplandığı Yahya Kemal Spor Salonu’na geçti.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, "Neyse ki can kaybımız yok. Allah korumuş. Sayın valim gerekli bilgilendirmeleri yaptı. İlçemiz belediye başkanı da gerekli değerlendirmeleri yaptı. Süreci birkaç aşamalı ele almak zorundayız. İBB olarak, özellikle alt yapı sorunları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çevredeki kaç bina riskli, buna yönelik rapor hazırlayacağız. Mümkün olduğu kadar tedbir almak lazım. Sonrasında da bir masa etrafında toplanıp ortak kararlar almamız gerekiyor. Tekrar çok büyük geçmiş olsun. Müsaade edin hızlıca çalışmalarımızı yapalım. Yetkili kişiler sizi bilgilendirecek. Bizler de her zaman yanınızda olacağız.” dedi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra yıkılan binanın yanı başındaki Kağıthane Zişan Alkoç Ortaokulu’nda kurulan Afet Acil Durum Merkezi’ne geçti.



Burada durum değerlendirmesi yapan heyet, daha sonra kameraların karşısına geçti. Vali Yerlikaya, olayla ilgili bilgiler vererek, vatandaşların mağdur olmamaları için devletin tüm kurumları olarak, ortak bir çalışma içinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlar, açıklama sonrasında okuldan ayrılmak için dışarı çıkan İmamoğlu’nun etrafını sararak hem sevgi gösterilerinde bulundu hem de sorunlarını anlattı. 

İmamoğlu, vatandaşlara sorunun çözümü için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Kâğıthane’de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı öğle saatlerinde çöktü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. 

Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi de devam ediyor. Kâğıthane Belediyesi’nin kararıyla toplam 21 bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Bir binanın da yıkılacağı bildirildi.
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