İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın yayınıyla ilgili konuştu: O kişiyi savunursanız bir dakika derim

Erken bitirilen programın ardından özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı yazılırken İmamoğlu yayınla ilgili şöyle dedi:





''Üzüntü duyuyorum. Şöyle ki, benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz tam tersi benim cevap vermeme vesile olur. Bir soruyu sorup orada o kişiyi savunursanız bir dakika derim, benim üzüldüğüm bu, esas değinilmesi gereken konulara değinemedik. Biz insanlara huzur vermeye geldik, insanlar bizi izlerken televizyonu değiştirmesin istiyorum''