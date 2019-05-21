Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın yayınıyla ilgili konuştu: O kişiyi savunursanız bir dakika derim /21 Mayıs 2019 12:19

İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın yayınıyla ilgili konuştu: O kişiyi savunursanız bir dakika derim

Ekrem İmamoğlu Halk TV'de soruları yanıtlarken dün akşamki Ahmet Hakan'ın programında yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Erken bitirilen programın ardından özellikle sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı yazılırken İmamoğlu yayınla ilgili şöyle dedi:

''Üzüntü duyuyorum. Şöyle ki, benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz tam tersi benim cevap vermeme vesile olur. Bir soruyu sorup orada o kişiyi savunursanız bir dakika derim, benim üzüldüğüm bu, esas değinilmesi gereken konulara değinemedik. Biz insanlara huzur vermeye geldik, insanlar bizi izlerken televizyonu değiştirmesin istiyorum''
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İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

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