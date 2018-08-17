Samanyolu Haber /Gündem / İmamların toplantısında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı /17 Ağustos 2018 16:13

İmamların toplantısında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Müftülüğün aylık olağan toplantısında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti, 4 imam yaralandı.

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Müftülükçe kaymakamlıktaki salonda düzenlenen aylık toplantı sırasında müftülük personeli ile bazı kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir personel silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan zanlı ile 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

VALİ VEKİLİ BAŞTÜRK: PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, olayın Tercan ilçesinde kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.

Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var" dedi.

Toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını belirten Baştürk, güvenlik güçlerinin olay yerinde kontrolü sağladığını kaydetti.

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