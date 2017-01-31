İmam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi!.

Çocuklara Kuran dersini böyle veriyor!..







Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi’ndeki bir sınıfta öğrenciler Kur’an-ı Kerim okurken öğretmen Hüseyin Aksoy’un sandalyede uygunsuz bir şekilde oturması ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kırıkkale Valililiği soruşturma başlattı.





Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi’nde yarı yıl tatilinden önce öğrencilerin Kur’an okuduğu sırada din dersi öğretmeni Hüseyin A.’nın oturduğu sandalyeden ayaklarını masanın üzerinde üstü üste atan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yerel ve ulasal basında da yer almasıyla öğretmene tepkiler büyüdü. Kırıkkale’de Ensar Vakfı’nın eski başkanı olduğu ve aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti’nde aktif olarak yer aldığı belirtilen Hüseyin Aksoy’un derste bir öğrencisi tarafından çektiği görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti ve Hüseyin Aksoy apar topar emekliye sevk edildi.





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI







Hüseyin Aksoy sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlarda sıkı bir Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu gösteriyor.





















Görüntülerin ortaya çıkmasıyla emekliye sevk edilen Hüseyin Aksoy Facebook hesabından en çok paylaşım yaptığı kişi de tanıdık. 7 yaşında çocukla evlenilebilir diyen Nurettin Yıldız. Nurettin Yıldız Kırıkkale’de evinde ziyaret edecek kadar yakın.















