Samanyolu Haber /Gündem / İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi /06 Şubat 2017 12:23

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

Ümraniye'deki camide Cuma vaazı veren İmam Hüseyin Güleç, Başkanlık referandumunda 'Hayır' oyu kullanacakları 'hainlikle' suçladı. Cemaat imama tepki gösterdi.

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

Türkiye Başkanlık referandumuna adım adım yaklaşıyor. Hükümet, yaptığı açıklamalarla referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacakları hedef alıyor. Sokaklarda ‘Hayır’ bildirileri dağıtanlar gözaltına alınıyor.

EVET PROPAGANDASI CAMİDE

‘Evet’ propagandası ise camilere kadar girdi. Ümraniye Modoko Camii İmamı Hüseyin Güleç, 03 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye İmes Sanayi Camii'nde verdiği Cuma vaazında Başkanlığa Hayır diyenleri gafillikle, hainlikle suçladı, AKP’nin icraatlarını sayarak ‘Evet’ propaganda yaptı.

İmam Güleç vaazında “Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diyenler kötüye gidiyor diyenlere bakacaksınız” ifadelerini kullanarak, ekonominin kötüye gittiğini söyleyenleri hedef aldı.

“GÖZLERİNİZ DİZLERİNİZE AKSIN…”

AKP döneminde açılan köprü ve otoyolların isimlerini sayan İmam Güleç “Bugünkü Hayırcılar, kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya Başbakan durmasın gözleriniz dizlerinize aksın aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte Hayırcılar” ifadelerini kullandı.

“KATİLLER BUNLAR”

Güleç’in ‘Hayır’ oyu verecekler için kullandığı “15 Temmuz'daki bu milletin iradesiyle, bu milletin istikrarıyla oynayan katiller bunlar. Faturayı ödesinler o faturayı” ifadeleri Cuma namazı için camiye gelen cemaatin tepkisini çekti. Cemaat, Güleç’e “Hocam hepimiz camideyiz. Hayır diye düşünenler de var. Camii burası” diye tepki gösterdi.

“HAİN DİYORSUNUZ”

Cemaatin tepkisinin ardından İmam Güleç “Biz Hayırcılara da saygılıyız Evetçilere de saygılıyız. Herkes hürdür iradesini söyler, fikrini söyler. Size bir şey dediğimiz yok” dedi.

İmam gelen tepkileri bastırmak içinse bir anda Kelime-i Şehadet getirmeye başladı.

Cemaattekiler ise “Hain diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yapmayın böyle” diye tepki göstermeye devam ettiler.

İmam Hüseyin Güleç vaazını “Değerli kardeşlerim, namazdan sonra 57 tane cami için yardım toplanacak Allah yardımlarını kabul eylesin” diyerek sonlandırdı.

odatv
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İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

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