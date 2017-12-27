Samanyolu Haber /Gündem / İltica eden Halk oyunları ekibi şenliklere de hiç katılmamış /27 Aralık 2017 00:10

İltica eden Halk oyunları ekibi şenliklere de hiç katılmamış

Halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan’da iltica talebinde bulunan 11 kişiye dair yürütülen soruşturmaya göre giden kişi sayısı 15'ti. Bu kişiler şenliklere de hiç katılmadı.

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Halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan’da iltica talebinde bulunduğu belirtilen 11 kişiye dair yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Buna göre, giden kişi sayısı 11 değil 15'ti ve bu kişiler Macaristan’da yapılan şenliklere hiç katılmadılar.

16 kişilik Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesinden 11 kişinin, geçen ay katıldıkları hak oyunları organizasyonun ardından Türkiye’ye dönmeyerek Macaristan’a iltica ettiği söylenmişti

Macaristan Göçmen ve Mülteci Ofisi ise “Grubun üyeleri Macaristan’da iltica başvurusunda bulunmadı” açıklamasını yapmıştı. Son olarak Türkiye'in talebiyle Avrupa polis teşkilatı Interpol devreye girmişti.
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