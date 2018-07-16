Samanyolu Haber /Gündem / İllüzyonist Aref Ghafouri'yi kobra yılanı ısırdı: Kritik saatler /16 Temmuz 2018 09:13

İllüzyonist Aref Ghafouri'yi kobra yılanı ısırdı: Kritik saatler

Sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

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Türkiye’nin, Acun Ilıcalı’nın programlarında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafour’ı, Antalya’da kobra yılanı soktu. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref’in sağlığına kavuşması, Mısır’da bulunan panzehirin 8 saat içinde alınmasına bağlı.

Sözcü'de yer alan habere göre Mısır’ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemiyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Aref için zamanla yarışılırken elçilik yetkilileri saat 09.00’dan sonra işlemlerin yapılabileceğini bildirdi.

Birkaç saat içerisinde iğnesi yapılmazsa Aref’in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği öğrenildi.
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