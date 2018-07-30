Samanyolu Haber /Gündem / İlk MGK'dan ABD'ye sert açıklama /30 Temmuz 2018 21:45

İlk MGK'dan ABD'ye sert açıklama

Yeni sitemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ABD'nin tehdit dilinin kabul edilemeyeceği bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 5,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada  ABD tarafından Türkiye’ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul dilemeyeceği belirtildi.

MGK bildirisinde, ABD’nin, Türkiye’nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.
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