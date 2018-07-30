İlk MGK'dan ABD'ye sert açıklama

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 5,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ABD tarafından Türkiye’ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul dilemeyeceği belirtildi.





MGK bildirisinde, ABD’nin, Türkiye’nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.