Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez Kuran'ı Kerim delil listesinde oldu /18 Ocak 2017 15:37

İlk kez Kuran'ı Kerim delil listesinde oldu

Eski AKP'li belediye başkanının yargılandığı davanın iddianamesinde Kuran delil sayıldı

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, geçen 18 Ağustos günü tutuklanarak H Tipi Cezaevine kondu. 

Tutuklama sonrası AKP'den ihraç edilen Enver Başaran hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Başaran hakkında iddianame hazırlandı. 

KURAN DELİL SAYILDI

Yine iddianamenin 10'uncu sayfasında 'Arama-el koyma sonuçları' kısmında Enver Başaran'ın belediyedeki makamında ve evinde ele geçirilenler tek tek dosyada yer aldı. Başaran'ın evinde yapılan aramalar listesinin üçüncü sırasında '1998 basım tarihli, iç kısmında Zaman Gazetesinin okuyucularına armağanıdır, Kuran-ı Hakim ve açıklamalı meali adlı kitap' denilerek yazıldığı ve Kuran'a el konulduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede , Abdurrahim Karakoç'un şiirinin dosyada delil olarak yer aldı. 

"KURANIN SUÇ DELİLİ OLMASINI KINIYORUM"

OHAL bürosunun raporunda yer alanların istihbarat raporlarında yer almadığına dikkati çeken avukatlardan Timurhan Gür ise, "Bir vazoyu korumak amacı ile sarılı Zaman Gazetesi delil olmuş. Yine delil listesinde Zaman Gazetesinin 1998 yılında okurlarına verdiği Kuran-ı Kerim var. İlk kez Kuran-ı Kerim delil listesinde oldu. Suç delili olmasını esefle kınıyorum" diye konuştu. 

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