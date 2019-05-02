İlk kez drone ile taşınan böbreğin nakli başarılı oldu

Fizikçiler, araştırmacılar, havacılık mühendisleri ve uzmanlar, insansız bir kargo uçağı geliştirdi. Çalışma Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Maryland Yaşayan Miras Kurumu'nda yapıldı.





8 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan 44 yaşındaki böbrek hastası bir kadın, "Bu olay müthiş. Yıllar önce, bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi" diyor.





Bir organ, bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon o kadar başarılı olur.





Drone'un Baltimore'daki hastaneye böbreği ulaştırması 5 dakika sürdü.





Bir organın bağışçıdan hastaya nakledilmesinin birçok aşaması var. En önemli ve en karmaşık kısmı organın hastaya nakledilmesi, ikinci önemli kısım ise taşıma süreci.





Normalde organlar ticari ya da kiralık uçaklarla taşınıyor. Bazen yoğun hava trafiği, organın uçakta kalmasına yol açıyor.





ABD içindeki organ nakillerinden sorumlu Organ Paylaşımı Birleşik Ağı'nın verilerine göre, bağışçıdan alınan organların yüzde 1,5'i hastaya ulaştırılamıyor. Yüzde 4'ünün de hastaya ulaşması birkaç saat gecikiyor.





2018'de organ bekleyen yaklaşık 114 bin kişi vardı.





Drone kullanılan tarihi nakil öncesinde organların bekletildiği çözelti, kan tüpleri ve bazı başka tıbbi materyaller aynı şekilde taşınarak testler yapıldı. Nihayet organ da başarılı bir şekilde hastaya ulaştırıldı.





Bu çalışmalarda birçok ilk de gerçekleştirildi. Örneğin, ulaştırılan organın yol boyunca izlenmesi ve korunması için yüksek teknoloji içeren özel bir cihaz tasarlandı.





Testlerin yapıldığı laboratuardın direktörü Anthony Pucciarella, "Gereğinden çok daha fazla cihaz ürettik, çünkü yükün taşınması için mümkün olan her şeyi yapmak istedik."





Yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosu, drone'um düşmesi ihtimaline karşı paraşüt sistemi, güvenlik önlemi olarak alete yerleştirildi.





Maryland Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı A. James Clark, "Bu büyük buluş, sadece mühendislik açısından bakıldığında şaşırtıcı olduğu kadar, daha büyük bir amaç söz konusu. Bu teknolojiyle ilgili değil, bu insan hayatını geliştirmekle ilgili" diyor.





Clark'a göre bu gelişme, bağışla gelen organların sayısının artmasına ve nakillerin çok daha kolaylaşmasına yol açacak.





(BBC Türkçe)





