Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk ithal soğanlar geldi! /02 Şubat 2019 14:51

İlk ithal soğanlar geldi!

Patates ve soğan ithalatının Türkiye'de üretimi bitireceği yönündeki tüm uyarılara rağmen, seçimler öncesi fiyatları kontrol altına almak için izin verilen ilk ithal soğanlar piyasaya girdi.

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Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “İthalatın ilk olarak Azerbaycan üzerinden yapıldığı söyleniyor. Ancak Azerbaycan’da da fiyatlar çok düşük değil” dedi.

Tavşan, şu an için depolarda bulunan soğanın azalmaya başladığını belirtirken, “Buna karşın ithal soğan da giriş yapmaya başladı. Dolayısıyla fiyatlarda bir denge söz konusu olacak. Ancak Azerbaycan soğanı deniliyor. Azerbaycan’da fiyatlar o kadar düşük değil. Soğan ihracı başlayınca orada da 1200 dolar seviyesinden 1800 dolara çıkıldı. Şu anda da gelen ürün 2-2.5 TL üzerinden Türkiye’ye giriş yapabiliyor. Bu durumda da yine içeride 3-3.5 liranın altına satılamaz” dedi.

Azerbaycan soğanına göre Türk soğanının daha lezzetli olduğunu kaydeden Tavşan, “Önümüzdeki dönemde ise Rusya’dan ithalat yapılabileceği belirtiliyor. Rusya’nın soğanının piyasaya dahil olmasıyla birlikte ise dengeler değişebilir. Ona göre yeniden bakmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın çalışmasına göre, 2017 yılında 2.1 milyon ton kuru soğan üretimi varken, 2018 yılında soğan ekim alanı 480 bin dekara, üretim de 1,9 milyon tona düştü. Türkiye’de kuru soğanın yıllık kişi başına tüketim ortalaması 22 kilogramken, 2018 sonu itibariyle bu rakamın 16-17 kilograma indiği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, patates ve soğan ithalatının Türkiye'de üretimi düşüreceğini savunmuşlardı. 
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